Cantor paraense Willy Lima grava clipe especial em sua cidade natal, Curralinho

Natural de Curralinho, no Arquipélago do Marajó, o cantor paraense Willy Lima se considera sonhador e segue como uma nova aposta na música paraense. O cantor, de 25 anos, fará uma apresentação especial na tradicional Festividade de São João Batista, em sua cidade natal, no dia 24 de junho, onde também gravará um videoclipe musical.

Para o cantor, “será um clipe muito especial porque irei fazer diretamente da minha cidade natal, resgatando a minha história. A carga emocional que esse show me traz é muito grande e importante porque voltar sendo contratado na minha cidade em um evento tão especial para o município é emocionante. Saber que eu sair de lá, passei dificuldades e voltei agora com esse sonho, construindo histórias em Belém também. Com certeza, esse show marca um novo momento na minha carreira”, afirmou.

“O meu interesse pela música vem de berço, meu pai era guitarrista, teve uma banda chamada Geração, que inclusive tem história no nosso município, isso me incluiu na música desde os seis anos de idade, quando eu comecei a tocar violão, depois teclado, onde por longos anos trabalhei tocando pela banda La Amazon”. Willy não esconde o orgulho de voltar para sua cidade em uma apresentação especial. “É um show histórico para quem me acompanha, eu sempre falo que meus shows tem aquele gostinho de comemoração, de festa. Eu gosto que o público sinta algo diferente através da minha música, não gosto de ver ninguém parado. Haverá um sincronismo muito bacana, além de um cenário incrível e pensado com muito carinho. Farei uma mistura de ‘piseiro’ com balada, e claro, o que eu não posso deixar de cantar que são músicas românticas e clássicas do sertanejo”, destacou o cantor.

Willy Lima começou na música aos seis anos, quando tocava violão com seu pai, que também é músico. No final de 2020, o cantor se mudou para Belém e seguiu carreira solo. Recentemente, lançou uma música em parceria com cantora Taty Pink: “Não foi por não te amar”, que alcançou um milhão de visualizações no youtube em três meses. O cantor já conta com mais de quinze mil ouvintes nas plataformas digitais de música.

Para o novo clipe que será gravado em Curralinho, o artista divulgou um concurso nas suas redes sociais e dessa forma incluir seus fãs no projeto. “Nós fizemos o anúncio do clipe no nosso instagram, que íamos escolher uma moça natural de Curralinho para fazer a participação especial no clipe. Já recebemos vários vídeos pelo whatsapp e vamos divulgar dois deles para que o público possa votar”, concluiu o cantor.