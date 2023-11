Gusttavo Lima é atração do Buteco Belém; relembre outros momentos do cantor no Norte

No próximo dia 18 de novembro, a capital paraense se prepara para receber uma das maiores estrelas da música sertaneja do Brasil: o cantor Gusttavo Lima. O artista desembarca no novo Mangueirão para o show "Buteco Belém", prometendo uma noite repleta de sucessos ao lado dos convidados Iguinho e Lulinha e Zé Neto e Cristiano.

VEJA MAIS

Gusttavo Lima é um velho conhecido do público do Norte, e suas apresentações na região sempre deixam lembranças marcantes. Uma delas ocorreu recentemente durante a 52ª Expofeira de Macapá, no Parque de Exposições da Fazendinha, no mês de setembro. Em um show de abertura do evento, o artista ganhou um presente inusitado de um fã: um peixe Tucunaré.

O peixe foi entregue de maneira criativa, dentro de um objeto de refrigeração, surpreendendo o cantor no palco. Gusttavo Lima interrompeu o espetáculo para expressar sua surpresa e gratidão pelo gesto inusitado. Com seu característico bom humor, ele brincou com a situação: "Obrigado pelo peixe, este aqui será o nosso almoço de amanhã, ou a nossa janta de hoje”.

O fã, que presenteou o cantor sertanejo, ainda conseguiu registrar o momento ao lado do ídolo no final da apresentação. Assista ao vídeo:

Em setembro, ainda foi a vez do Embaixador marcar presença na 41ª edição do Festival do Abacaxi ao lado de Xand Avião e Seu Jorge. Juntos, eles fizeram a noite do sábado do dia 30 de setembro ferver.

[[(standard.Article) Andressa Suita deixou de seguir Gusttavo Lima e fãs; Saiba o motivo]]

Como comprar os ingressos do show do Gusttavo Lima em Belém?

Já estão abertas as vendas do show “Buteco Belém”, de Gusttavo Lima, na capital. Os ingressos podem ser encontrados nas seguintes lojas:

Classificados de O Liberal no Boulevard;

Chillibeans, no Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping;

Também estão sendo vendidas as entradas online pelo Baladapp.

O público pode garantir duas áreas para assistir a apresentação: Lounge - Embaixador e Premium. O primeiro, é um espaço temático, na frente do palco, com local totalmente instagramável, área de descanso, bares e praça de alimentação e banheiros exclusivos.

O Premium também disponibiliza espaço para assistir aos shows em frente ao palco, área de descanso, bares e praça de alimentação e banheiros exclusivos.