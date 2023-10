Gusttavo Lima e Andressa Suita adotam cachorros abandonados na estrada

A atriz Andressa Suita e o marido e cantor Gusttavo Lima adotaram cinco cachorros abandonados na estrada, perto da casa do casal. Suita compartilhou no último sábado, 7, as informações em seu Instagram. Confira os detalhes!

VEJA MAIS!

Andressa Suita publicou um vídeo contando que ela e Gusttavo Lima, adotaram cinco cachorros, que foram deixados em uma estrada, nas proximidades da residência do casal. Segundo o relato, eram cinco irmãos e foram encontrados dentro de uma caixa, lamentou. “São cinco irmãos. Foram deixados na estrada lá em cima dentro de uma caixinha de papelão e era um dia chuvoso e os seguranças acharam e perguntaram se poderia colocar para dentro e meu marido super-cachorreiro falou ‘pode colocar para dentro, os cinco’.”, contou.

Os animais precisaram de cuidados médicos, contou a influenciadora. “A pintadinha veio com a perna quebrada. A gente tentou levar para o veterinário, engessou, mas não deu certo, teve que amputar e é a mais grata de todas. O nome dela é Pipoquinha, Gabriel e Samuel [filhos de Suita e Lima] colocaram o nome”, disse.

“A gente ia doar, porque a gente já estava com onze cachorros, mais cinco ia ficar 16, aí o Gabriel ‘não, porque não pode separar os irmãos, não vai doar para ninguém, então ficamos com mais cinco cachorros… O lugar é grande e eles vivem assim felizes”, finalizou a atriz.