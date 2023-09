Gusttavo Lima ganha presente inusitado durante show; vídeo

O cantor Gusttavo Lima, ganhou um presente inusitado durante um show. O artista sertanejo recebeu um peixe Tucunaré de um fã. O caso aconteceu durante apresentação de abertura da 52ª Expofeira de Macapá (AP), na última sexta-feira (29), dentro do no Parque de Exposições da Fazendinha. Cerca de 200 mil pessoas estavam presentes no evento.

O artista ficou surpreso com peixe, que estava dentro de um objeto de refrigeração. O cantor parou o show e agradeceu. Com bom humor, ele comentou: "Obrigado pelo peixe, este aqui será o nosso almoço de amanhã, ou a nossa janta de hoje". O fã, em questão, ainda teve a oportunidade de fazer um registro com o artista ao final da apresentação. Assista ao vídeo!

