Paraense Bruno Benitez representa o Brasil em festival de música no Uruguai

O músico paraense Bruno Benitez será o representante do Brasil na 11ª edição do Festival Internacional de la Canción (FIC), que será realizado de 26 a 28 de outubro em Punta del Este, Uruguai. Esta é a primeira vez que o país tem um representante da Amazônia, em um dos festivais mais relevantes da América Latina. O artista concorre no festival com a canção de sua autoria “Llueve” (Chove), que traz uma letra misturando poesia romântica com uma reflexão sobre a importância das nossas riquezas naturais da Amazônia.

O objetivo do festival é de promover a divulgação e o intercâmbio cultural entre intérpretes, compositores e arranjadores de todo o mundo. Pensando nisso, Benitez concorre com uma canção que também une os dois idiomas mais falados na América Latina: o português e o espanhol, mistura que já é característica da identidade musical latino-amazônica do artista.

Para o artista, felicidade resume a oportunidade de participar de um festival consolidado e pela primeira vez, representando a Amazônia. “O festival tem um formato muito clássico, é realizado no teatro São Carlos, que lembra o Theatro da Paz. Vai ser tudo televisionado, os intérpretes serão acompanhados por uma grande orquestra”, comemorou Bruno.

O cantor, que já está em Punta del Este se preparando para o evento, confessou que a expectativa está alta. “Hoje iniciam as programações do festival, então temos shows prévios hoje e amanhã. É um grande intercâmbio cultural entre 16 artistas de países diferentes em que vamos poder assim conhecer a musicalidade de cada um”, explicou.

Bruno destacou ainda a importância de estar representando pela primeira vez a Amazônia. “Estou muito ansioso, principalmente por ser o primeiro artista a representar essa região maravilhosa para o mundo todo”, enfatizou.

A música “Llueve” conta também com produção musical e arranjos de Félix Robatto, com a colaboração de Daví Benitez, que adaptou os arranjos para o formato de Orquestra, visto que todos os intérpretes serão acompanhados nas fases semifinais e final pela Orquestra do Departamento de Maldonado, regida pelo maestro Hugo Marmolejo. Já o clipe foi gravado no Pupuña Estúdio, em Belém.

Festival Internacional de la Canción (FIC)

O Festival ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de outubro na cidade turística de Punta del Este, no Uruguai, onde ocorrerão as fases semifinais e a grande final, que vai premiar três categorias: a canção vencedora; melhor videoclipe, que será analisado por um juri técnico de audiovisual; e o intérprete mais popular, que está com votação aberta na internet (https://festivaldelacancion.com.uy/votacion-interprete-mas-popular/). Além das etapas de semifinal e final, o festival promove uma circulação por cidades do Uruguai, divulgando o evento e apresentando os intérpretes de cada país.