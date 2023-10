Cantor Zell lança o single 'Não é sobre amor' nesta sexta nas plataformas digitais

O cantor e compositor Zell lança nas plataformas digitais de vídeo e áudio o single “Não É Sobre Amor”, nesta sexta-feira, 13. A música é resultado de uma parceria com o produtor Fonse, e o videoclipe é produzido pela Swam Studios. A direção é de Vinícius Fleury.

“Não é sobre amor” é o primeiro single do novo álbum do cantor, previsto para 2024, que traz elementos novos em comparação com os álbuns anteriores “Aquário” (2021) e “Peixes” (2022). A canção é escrita por Zell e pelo produtor musical Fonse.

“Dessa vez absolutamente tudo é sobre mim. Minha história de vida e perspectivas de mundo! O público vai conhecer meus pensamentos de infância até os mais atuais como um homem adulto. Para mim é uma linda jornada de autoconhecimento e celebração da minha história de vida”, explica o músico.

Conheça a nova canção de Zell aqui

Zell é também ator do teatro paraense, e traz em seu portfólio a interpretação do personagem Duque de Monroth - o vilão da obra “Amor em Vermelho” - adaptação paraense do musical “Moulin Rouge” da Broadway. Além da carreira artística, Zell também é médico.

”Sinto que hoje posso enaltecer a minha versatilidade como artista, que é algo que busco sempre usar, pois faz parte de minha verdade e personalidade. Poder usar minha arte a favor disso e ter ciência de que o público quer ouvir o que eu tenho a dizer é um luxo, e uma grande honra para mim como profissional e ser humano”, afirma o artista.

Sobre o videoclipe de “Não é sobre amor”, que também será lançado na sexta, 13, Zell conta que a autodescoberta é uma das marcas mais presentes na obra audiovisual. “Nesta nova etapa da minha carreira eu decidi que me permitiria explorar muito: figurinos, estilos musicais, temáticas das canções. Vocalmente a canção é um dos meus maiores desafios até hoje. Então o público pode esperar uma interpretação visceral como nunca fiz antes”.

O novo álbum do cantor, ainda sem título definido, vai abordar as vivências e experiências mais recentes do artista. “Eu quero falar totalmente sobre a minha história de vida, é quase como uma autobiografia, retratando as minhas vivências mais profundas como um homem de 27 anos. Dessa vez tenho muito a falar sobre autoestima, amor próprio, distúrbios de imagem e de saúde mental, política, sexualidade, família e demais temas que formaram a pessoa que me tornei hoje”, adianta.

Segundo Zell, conciliar a carreira artística com a medicina é um desafio diário, um desafio constante para a versatilidade do cantor e compositor “Definitivamente puxado! Mas acima de tudo, é lindo! As pessoas vêem como coisas totalmente diferentes. Mas, honestamente, sempre acreditei que a medicina e a arte são grandes aliadas. Através das duas áreas eu sinto que posso me conectar com as pessoas, de formas diferentes. Sempre foi meu grande sonho atuar em ambas as áreas, me sinto muito grato e privilegiado por tê-las como minha realidade.

Lançamento - O Single “Não é sobre amor” estará disponível nas principais plataformas digitais de vídeo e vídeo nesta sexta-feira, 13.