Reconhecida como patrimônio cultural e imaterial, Fecant realiza 10ª edição

O Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que está prestes a realizar a 10a edição nos próximos dias 7, 8 e 9, em Altamira, Sudoeste Paraense, acaba de ser reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Pará. A Lei n. 10.752, de 04 de novembro deste ano, foi publicada pelo governador do estado no Diário Oficial desta terça-feira, 5. O palco do X Fecant vai receber 37 candidatos concorrendo a R$ 48 mil em prêmios, além de artistas convidados, como Zaynara, expoente do beat melody com sucessos gravados com Joelma e Pabllo Vittar.

O Fecant é um festival de canções originais em escalas nacional e regional, que busca valorizar e difundir a cena musical na região Transamazônica, promovendo o intercâmbio com outros artistas. “O Fecant movimenta o turismo e a economia de Altamira, durante o festival. Os hoteis, restaurantes e voos ficam lotados. A população assiste aos shows gratuitos, inclusive, já trouxemos atrações nacionais como Fafá de Belém, Vanessa da Mata, Adriana Calcanhotto e Zeca Baleiro, possibilitando o acesso à cultura e fortalecendo a produção artística local”, destaca a coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia, cantora e compositora.

Na primeira noite do festival, será realizado o Fecant Kids, com 13 intérpretes; na segunda noite, será o Fecant Regional, com 12 canções selecionadas de compositores de municípios da Transamazônica; e na terceira e última noite, será o Fecant Nacional com 12 canções selecionadas entre os inscritos das demais regiões do Pará e dos outros estados brasileiros. Este ano, o festival tem concorrentes do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Amapá e Amazonas, incluindo veteranos conhecidos de Belém, como Renato Torres, Ziza Padilha, Diego Xavier, Jorge Andrade e Almino Henrique.

Projetos sociais

Com o passar do tempo, o festival agregou projetos sociais, como a Feira Indígena de Economia Criativa, da qual participam nove etnias indígenas do Xingu que produzem artefatos para a venda durante o festival, e o concurso infanto-juvenil de intérpretes, o Fecant Kids, desde 2020, que movimenta a participação de famílias de áreas vulneráveis socialmente, ofertando oficinas de canto e teatro aos participantes.

“Tivemos artistas mirins que cresceram participando do Fecant Kids e, hoje, já têm uma carreira. Assim como tivemos artistas do Fecant Regional, que tiveram as carreiras impulsionadas, que já lançaram discos, estão fazendo muitos shows e inscrevendo projetos em editais”, destaca Joelma Klaudia.

O cantor e compositor Derley Roots, o D’ Roots, de Altamira, concorreu em várias edições do Fecant Regional, tendo ficado em 2o lugar, em 2021, e vencido como Melhor Intérprete, em 2023. “O Fecant me ajudou a ter outra percepção artística. Hoje penso na performance de apresentação tanto corporal, como visual e vocal, é um blend que eu não tinha. As técnicas que aprendi me ajudaram bastante”, observa. Por meio do festival, ele fez contatos e já realizou projetos em parceria com artistas de Belém e de Santarém. Este ano, ele concorre com a música autoral “Mãe Terra”.

Artistas convidados

"Estou muito feliz em poder participar do Fecant, que chega à 10a edição sem perder a missão de impulsionar a cultura do Pará. Não vejo a hora de poder levar a minha música para as pessoas que estarão lá, em Altamira, ainda mais em um ano tão especial em minha carreira, como este", comenta Zaynara. Ela fará o show de encerramento do festival, no sábado, 9. Recentemente, ela foi indicada ao WME Awards, na categoria Revelação, e ao Prêmio Multishow, como Artista Revelação e Brega do Ano pelo sucesso “Quem manda em mim”, feat Pabllo Vittar.

Já Natália Matos fará o show da noite de estreia do X Fecant, logo após o Fecant Kids. Ela vai apresentar junto com a sua banda as músicas do novo álbum, “Sempre que chover lembra de mim” e os singles “Hi-lo” e “Tua flor”. “Fizemos esse show no Se Rasgum, em setembro, e estamos muito felizes de apresentar novamente. Vai ser especial, às margens do rio Xingu”.

Na segunda noite, Kiko Netto vai tocar ritmos paraenses, como brega, cúmbia, merengue, lambada e guitarrada, após o Fecant Regional. “Altamira tem forte influência do forró e do sertanejo, mas o Fecant vem fortalecer a música feita em Belém e nas zonas bragantina e marajoara, reaproximando para as influências do nosso estado”.

Sandrinha Eletrizante fará o show de abertura de Zaynara, após o Fecant Nacional. “Vai ser a minha primeira apresentação no Fecant, estou muito feliz. Eu e a minha banda vamos tocar o repertório regional, com brega, carimbó, tecnobrega, calypso… bem diverso e bem dançante para a galera curtir demais”.

O X Fecant conta com o patrocínio da Norte Energia, e apoio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), do Governo do Estado do Pará, dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta, do deputado federal Airton Faleiro, da Secretaria Municipal de Cultura de Altamira, A Musical Produções e Particular Filmes.