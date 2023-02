Como ser jurado no carnaval do Rio de Janeiro? Veja 8 passos até chegar à função

Como ser jurado no carnaval do Rio de Janeiro? Primeiramente, é importante saber que a seleção dos jurados é feita por uma comissão específica, que leva em consideração critérios como formação acadêmica, experiência na área de Carnaval, conhecimento técnico e habilidades artísticas. Portanto, é fundamental que você tenha uma sólida formação em música, dança, teatro ou áreas afins, além de uma boa reputação no meio cultural.

VEJA MAIS

Veja o passo a passo de como ser jurado no carnaval

1- Tenha uma sólida formação na área de cultura, como música, dança, teatro ou áreas afins. É importante que você tenha conhecimento técnico e habilidades artísticas para avaliar as apresentações das escolas de samba.

2- Conheça bem o Carnaval do Rio de Janeiro, suas tradições, história e particularidades. Informe-se sobre os critérios de avaliação e os quesitos que serão avaliados durante a apuração.

3- Mantenha-se atualizado sobre as notícias e novidades do mundo do Carnaval, acompanhando as redes sociais, sites e canais de mídia especializados.

4- Esteja disponível para participar de todos os ensaios técnicos e de rua, bem como dos desfiles das escolas de samba. É importante que você esteja presente e acompanhe todas as apresentações para avaliá-las com precisão.

5- Candidate-se para ser jurado do Carnaval do Rio de Janeiro através do site oficial da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA). Fique atento ao período de inscrições, que geralmente acontece alguns meses antes do Carnaval.

6- Prepare um currículo detalhado com suas qualificações, experiências profissionais e acadêmicas na área de cultura, bem como suas contribuições para a comunidade cultural. Essas informações serão importantes para a seleção dos jurados.

7- Caso seja selecionado, participe do treinamento específico oferecido pela LIESA para os jurados, que inclui informações sobre os critérios de avaliação, as regras e normas da apuração, bem como orientações sobre como avaliar as apresentações das escolas de samba.

8- Durante a apuração, seja justo, imparcial e criterioso em suas avaliações. Considere tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos de cada escola e avalie de acordo com os critérios previamente definidos.

Virei jurado no carnaval, e agora?

Além disso, é preciso estar disponível durante todo o período do Carnaval, pois a apuração ocorre somente na quarta-feira de cinzas, e antes disso, há uma série de ensaios técnicos e de rua, além dos próprios desfiles das escolas de samba.

Ao ser selecionado como jurado, você receberá um treinamento específico sobre os critérios de avaliação, que incluem quesitos como enredo, samba-enredo, bateria, harmonia, evolução, comissão de frente, alegorias e adereços, mestre-sala e porta-bandeira, entre outros. É importante conhecer bem cada um desses quesitos e entender como eles se relacionam para avaliar com precisão a apresentação das escolas.

Durante a apuração, você estará ao lado de outros jurados, e deverá avaliar a performance de cada escola de samba de acordo com os critérios previamente definidos. É importante ser justo, imparcial e criterioso em suas avaliações, considerando tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos de cada escola.