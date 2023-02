Como se recuperar do Carnaval? Confira dicas de saúde e beleza para o fim da folia

Especialistas recomendam hidratação, boa alimentação e limpeza da pele, além de repouso para quem quer se recuperar dos dias de Carnaval, que deixam marcas no organismo. Confira as dicas que OLiberal.com separou para quem caiu na folia e agora quer fazer um "detox".

VEJA MAIS

Alimentação saudável

Após o Carnaval, muitas pessoas acabam abusando da alimentação, optando por fast-food e comidas pouco saudáveis, o que pode causar inchaço, desconforto abdominal e problemas intestinais. Para se recuperar e começar a semana com energia, a nutricionista Priscilla Primi indica uma alimentação leve, mas nutritiva e bastante hidratação.

Confira receitas práticas de fazer.

A nutricionista aconselha a preferência por carne branca e consumo de legumes, verduras, frutas e sucos naturais. Para deixar a salada mais atrativa, uma dica é misturar frutas, queijo, sementes e grãos, como amêndoas laminadas. Além disso, em locais com temperaturas mais baixas, uma sopa é uma opção interessante.

Alimentos saudáveis são a melhor opção (Divulgação)

Primi explica que gorduras e proteínas exigem mais do organismo para a digestão, enquanto carboidratos são digeridos mais facilmente e fornecem energia. No entanto, a nutricionista ressalta a importância de optar por opções integrais, que aumentam a saciedade e são ricas em fibras.

Pele bonita

A beleza da pele começa de dentro para fora e os excessos, como maquiagem, glitter, sol, suor, alimentação inadequada e álcool, podem deixá-la sem vida e opaca. Segundo a dermatologista Patrícia Mafra, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a recuperação da pele requer uma boa limpeza para remover esses excessos.

Como tirar glitter do corpo?

Para remover o glitter, é recomendado o uso de uma solução micelar antes do demaquilante oleoso para evitar que fique grudado na pele. Em seguida, deve-se lavar a pele com um sabonete adequado para cada tipo de pele, sem exagerar na força ou na frequência da esfregação.

O glitter pode ser um problema na hora de tirar a maquiagem da folia (Divulgação)

No entanto, a limpeza remove não apenas a sujeira, mas também o sebo natural da pele, que é responsável pela proteção da mesma. Portanto, é essencial hidratar a pele, mesmo para pessoas com pele oleosa, usando produtos específicos para o tipo de pele. Além disso, pode-se recorrer a receitas caseiras, como mel e abacate, para hidratar a pele.

Descanso em dia

Após os dias de folia no Carnaval, é comum se sentir fisicamente esgotado. Desfilar no sambódromo, sambar por horas ou percorrer longas distâncias nos blocos de rua pode ser equivalente a um exercício intenso, por isso, é importante se recuperar adequadamente. O educador físico Gustavo Cardozo, diretor técnico-científico do Centro de Medicina do Exercício DECORDIS Brasil, recomenda o descanso como um passo fundamental para a recuperação pós-treinamento, especialmente após o esforço do Carnaval.

Durante a atividade física, nosso corpo produz substâncias inflamatórias e, em um ambiente de muito calor e umidade, há ainda o estresse térmico e perda de líquido, que agravam a imunidade e aumentam o risco de infecções do trato respiratório. O processo inflamatório também aumenta o risco de lesões.

Atividades leves, como uma caminhada na praça, podem ajudar na recuperação do corpo (Thiago Gomes / O Liberal)

Para se recuperar adequadamente, é recomendado descansar por um ou dois dias e evitar exercícios físicos. Depois desse período, é possível retomar a rotina com atividades leves, como uma caminhada de 30 minutos em vez de uma corrida de 40 minutos. A recuperação física também está associada a bons níveis de hidratação, sono, alimentação e redução do estresse.

Higiene do sono

Dormir pouco ou mal pode ter efeitos devastadores no organismo, desde aumento do risco de doenças como demência, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, infertilidade e obesidade, até queda da imunidade e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Um estudo publicado na revista Annals of Behavioral Medicine revelou que uma noite sem dormir já é o suficiente para desestabilizar sua saúde física e mental diária.

O uso de celular antes da hora de dormir pode ser um gatilho para a insônia (cottonbro / Pexels)

Para se preparar para não ter uma semana inteira prejudicada pelo déficit de sono, é preciso evitar acordar muito tarde ou tirar cochilos longos à tarde. O corpo precisa descansar, por isso, a neurologista Márcia Assis, vice-presidente da Associação Brasileira do Sono (ABS), recomenda:

deitar um pouco mais cedo do que o habitual,

criar condições e um ambiente adequado para esse sono,

fazer alimentação mais leve perto da hora de dormir,

evitar bebidas com cafeína ou estimulantes,

tomar bastante água durante o dia,

evitar bebida alcoólica.

Deixar o ambiente mais propício para o relaxamento ajuda a induzir o sono. Saiba como:

reduzir a luz do quarto,

deixar o local livre de ruídos,

evitar olhar o celular antes de dormir,

fazer exercícios de respiração,

ouvir uma música relaxante ou ler um livro

O ideal é continuar com essa rotina ao longo da semana, afinal, o corpo vai precisar de alguns dias para se recuperar de algumas noites mal dormidas.

É importante lembrar que, além dos problemas de saúde, a privação de sono aumenta a sonolência, a irritação e o mau humor, atrapalha a concentração e reduz a produtividade.