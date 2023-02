Apuração Carnaval 2023 ao vivo: veja as notas das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

A Escola de Samba vencedora do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro será conhecida nesta Quarta-feira de Cinzas, 22. A apuração das notas será às 16h e a campeã, considerada a dona do melhor desfile do ano entre as 12 agremiações, será conhecida por todo o Brasil. O sorteio da ordem dos quesitos será feito por volta de meio-dia.

VEJA MAIS

De acordo com as regras estabelecidas pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), só haverá empate na apuração se duas ou mais escolas obtiverem os mesmos subtotais das notas válidas nos nove quesitos: Alegorias e Adereços; Bateria; Comissão de Frente; Enredo; Evolução; Fantasias; Harmonia; Mestre-Sala e Porta-bandeira e Samba-enredo.

O resultado da apuração deve ser divulgado neste ano de forma mais rápida. Em 2022, cinco jurados votaram em cada um dos nove quesitos. Neste ano, serão apenas quatro notas para os mesmos nove quesitos, sendo descartada sempre a menor.

Ao conceder a nota, sempre entre 9 e 10, podendo fraciona-los em décimos, o jurando deve justificar quando não der a nota máxima. De forma específica, o jurado deve indicar a hora e o local da falha no desfile.

Saiba quais são as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro (por ordem do desfile):

Império Serrano

Grande Rio

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Salgueiro

Mangueira

Paraíso do Tuiuti

Portela

Unidos de Vila Isabel

Imperatriz Leopoldinense

Beija-Flor de Nilópolis

Unidos do Viradouro