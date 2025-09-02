Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Como foi o primeiro dia de William Bonner no 'Jornal Nacional'?

Ao todo, Bonner ficou 29 anos no programa, o recorde de permanência de um âncora do telejornal

Estadão Conteúdo

Após 29 anos no comando do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner está de saída do telejornal. O anúncio foi feito pela Rede Globo nesta segunda-feira, 1º, no dia em que o programa completava 56 anos de existência.

Na Globo desde 1986, o apresentador se tornou âncora do principal telejornal do País em 1996. Ele, que já havia atuado como âncora substituto em outras ocasiões, assumiu o posto titular no dia 1º de abril. À época, dividiu a bancada com a jornalista Lillian Witte Fibe.

Como foi o 1º dia de Bonner no JN

"Acusação de desvio de dinheiro leva banqueiros para a cadeia", "Polícia rodoviária arma plano para pegar agentes corruptos" e "Ingleses fazem plano de matança para atacar o mal da Vaca Louca". Esta foi a escalada do Jornal Nacional de 1º de abril de 1996, a primeira lida por Bonner antes de encerrar com o tradicional "Veja agora, no Jornal Nacional" em sua estreia.

Em entrevista ao Vídeo Show, o jornalista comentou sobre a primeira vez em que apresentou o telejornal. Ele, no entanto, se referia à vez em que atuou como âncora substituto, antes de assumir como titular.

"O Cid Moreira, que era o titular do jornal na ocasião, estava ao meu lado e a imagem mais marcante daquela situação para mim era a seguinte: ver o Cid Moreira de perfil. A vida inteira eu só tinha visto o Cid de frente, eu não sabia que ele tinha perfil", brincou o jornalista.

"Quando eu vi o Cid de perfil, eu falei: 'Nossa. Um, o Cid Moreira tem perfil. Dois, o que é que eu estou fazendo aqui do lado dele?'", se questionou. Apesar da dúvida, a história do jornalista no comando da atração fala por si só.

História

Ao todo, Bonner ficou 29 anos no programa, o recorde de permanência de um âncora do telejornal. Ele comanda o Jornal Nacional até o dia 3 de novembro deste ano. O jornalista César Tralli assumirá a bancada em seu lugar.

Cultura
.
