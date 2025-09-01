VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional
Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora
Após o anúncio de que César Tralli será o substituto de William Bonner na bancada do ‘Jornal Nacional’, da TV Globo, o atual apresentador do telejornal apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (1º), dando as boas-vindas ao colega. Assista ao vídeo:
A postagem foi acompanhada da mensagem. “Boa sorte na trajetória desses dois jornalistas que tanto orgulharam e ainda vão orgulhar o #JN”, escreveram.
No conteúdo, Bonner conduz Tralli por uma visita à redação do JN, no Rio de Janeiro, e o apresenta à equipe que compõe o jornal. A publicação aconteceu no mesmo dia em que a emissora confirmou a mudança no time de apresentadores.
William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos à frente do noticiário. O jornalista seguirá na TV Globo e passará a integrar o Globo Repórter, onde traçará novos caminhos em sua carreira dentro da emissora.
Já César Tralli, que atualmente apresenta o ‘Jornal Hoje’, assume o novo posto no Jornal Nacional dentro de alguns meses. Até a efetiva transição, Bonner segue comandando o telejornal noturno ao lado de Renata Vasconcellos.
