Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

O Liberal
fonte

César Tralli e Willian Bonner (Divulgação/ TV Globo)

Após o anúncio de que César Tralli será o substituto de William Bonner na bancada do ‘Jornal Nacional’, da TV Globo, o atual apresentador do telejornal apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (1º),  dando as boas-vindas ao colega. Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

image William Bonner anuncia durante o ‘JN’ quem será seu sucessor na bancada
O jornalista anunciou seu sucessor durante a edição do jornal desta segunda-feira (01)

image César Tralli invade cozinha de Ana Maria Braga para pegar coxinhas e se surpreende
Ele compareceu ao estúdio que prepara os alimentos para o Mais Você, programa de Ana Maria Braga, para mostrar a produção de coxinhas

image Tralli se despede do Vaticano com reflexão: 'Não é sobre religião, é sobre ter amor no coração'
O apresentador fez questão de relatar o clima vivido nos bastidores da cobertura de despedida do papa Francisco e as lições deixadas pelo pontífice

A postagem foi acompanhada da mensagem.  “Boa sorte na trajetória desses dois jornalistas que tanto orgulharam e ainda vão orgulhar o #JN”, escreveram.

No conteúdo, Bonner conduz Tralli por uma visita à redação do JN, no Rio de Janeiro, e o apresenta à equipe que compõe o jornal. A publicação aconteceu no mesmo dia em que a emissora confirmou a mudança no time de apresentadores.

William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos à frente do noticiário. O jornalista seguirá na TV Globo e passará a integrar o Globo Repórter, onde traçará novos caminhos em sua carreira dentro da emissora.

Já César Tralli, que atualmente apresenta o ‘Jornal Hoje’, assume o novo posto no Jornal Nacional dentro de alguns meses. Até a efetiva transição, Bonner segue comandando o telejornal noturno ao lado de Renata Vasconcellos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cesar tralli

cultura

willian bonner sai do JN

willian bonner

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novela turca

Can Yaman e Sara Bluma sofrem com ódio na internet; conheça outros artistas turcos que são alvos

O ator turco e a DJ argelina assumiram namoro em julho deste ano e alguns fãs passaram do tom nos comentários

23.07.25 19h00

CARREIRA

Paraense que atuou em Malhação grava pornô com Luiza Ambiel e revela: 'filme adulto dá mais like'

Diogo Venturieri chegou a morar um período na capital paraense antes de se mudar para o Rio de Janeiro. Ele também tem perfis em plataformas de conteúdos adultos.

16.05.25 9h10

Tratamento Estético

Mel Maia revela que fez aplicação de botox nas axilas: ‘insegurança desde criança’

O procedimento estético foi realizado em uma clínica do Rio de Janeiro

01.09.25 15h12

Vai rolar?

Andressa Urach confirma gravação de conteúdo adulto com 'Furacão da CPI'

Denise Rocha e Urach tiveram um convivência peculiar no reality 'A Fazenda 6', em 2013

22.07.25 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda