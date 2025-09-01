Capa Jornal Amazônia
William Bonner anuncia durante o ‘JN’ quem será seu sucessor na bancada

O jornalista anunciou seu sucessor durante a edição do jornal desta segunda-feira (01)

Nesta segunda-feira (1º), data em que o Jornal Nacional celebra seus 56 anos, o jornalista William Bonner confirmou a saída do da bancada do telejornal. A mudança, porém, não será imediata. O jornalista, que esteve à frente do noticiário por 29 anos - sendo também editor-chefe nos últimos 26 -, deixará a função oficialmente somente no dia 3 de novembro. O apresentador anunciou ao vivo, no Jornal Nacional desta segunda-feira, que César Tralli, atual âncora do Jornal Hoje, passará a apresentar o telejornal ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner seguirá em outro projeto jornalístico da emissora: em 2026, ele passará a dividir a apresentação do 'Globo Repórter' com Sandra Annenberg. Outra novidade é que Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta e parceira de Bonner há seis anos, será a nova editora-chefe do JN. 

Com a ida de Tralli para o 'JN' o comando do 'Jornal Hoje' ficará a cargo de Roberto Kovalick. Já Tiago Scheuer assumirá a apresentação do 'Hora Um', responsável por abrir a programação diária com as primeiras notícias.

 

