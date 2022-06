Começa a quadra junina e população se prepara para os arraiás pelo Pará

Começou o mês de junho e, com ele, vem o desejo de pular quadrilha. Cores, saias rodadas, babados, danças coreografadas e patchouli chegam para dar a largada na quadra junina. Com a flexibilização do uso de máscaras e a liberação das aglomerações em festas, o paraense já se prepara para os arraiás pelo Pará. Desde 2020, que o público vive a expectativa para o São João presencial, que finalmente será possível em 2022.

Silvio Baia é presidente da Sedução Ranchista, do Jurunas, que tem 25 anos, e é vinculada a Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná. O trabalho por lá começa desde o início do ano, até se iniciarem os ensaios em maio e as apresentações oficiais em junho. A Sedução Ranchista realiza um trabalho social com jovens da comunidade.

“Estamos muito satisfeitos com o retorno das apresentações, é difícil fazer cultura pela falta de apoio, mas como nós somos amantes da cultura popular, a gente não mede esforços e trabalha muito para que as coisas aconteçam. Estamos super felizes com as possíveis apresentações, com os concursos e estamos nos preparando com muita alegria e, acima de tudo, pelo amor ao São João”, disse.

Com mais de 70 membros, a Sedução Ranchista possuiu atualmente 20 pares de brincantes, 12 diretores, além de uma equipe técnica e de pessoal de apoio. A estreia oficial da quadrilha na quadra junina será nesta sexta-feira, 3, em Bujaru. “No mês de maio já participamos com outras quadrilhas de disputas dos concursos não oficiais, que a gente chama de concurso de ensaio. Esse ano, disputamos quatro: em Santa Bárbara, Icoaraci, na sede de São Domingos, no Jurunas e o último foi em Ananindeua. Isso serve para que a gente se aperfeiçoe e para tirar o nervosismo, além de corrigir os erros. Agora, com o início dos concursos oficiais no mês.

Buscapé

Assim como a Sedução Ranchista, a Quadrilha Junina Buscapé, do bairro Castanheira, em Belém, segue pronta para as disputas. “Nós ainda não participamos de nenhuma disputa, estamos apenas ensaiando para chegar com força total nos concursos. Já estamos inscritos em alguns, como de Tracateua, Bujaru, Salinas, Vigia e de órgãos oficiais”, contou o vice-presidente da quadrilha, Márcio Ferreira Campos. A Buscapé surgiu em 2007, junto com o Projeto de Animação na Passagem São Luiz, com a confecção de fantasia. “Era um desejo de um bairro carente ter respeito à cultura e ao lazer. Colocamos em prática o entretenimento cultural junino que contemplou a todos, principalmente crianças e adolescentes”, explicou Márcio. Atualmente a quadrilha tem 20 pares, um marcador e 10 diretores.

O vice-presidente vê esse retorno dos concursos e apresentações como uma oportunidade de disseminar essa cultura tão paraense. “Foi muito ruim para todos essa paralisação, mas a grande tristeza e decepção foi a perda de vários brincantes para essa pandemia. Agora, a gente vive esse mundo junino, é muito gratificante e estamos muito felizes com o retorno dos concursos”, finalizou Márcio.

Arraial

Um dos concursos oficiais que está retornando é o Arraial da Nossa Gente, com apresentações de grupos de quadrilhas e parafolclóricos, misses e cordões de pássaros juninos e disputas de Quadrilhas Juninas nas categorias Juvenil e Adulto, e de Misses Juninas nas modalidades “Caipira”, “Simpatia”, “Negritude” e “LGBTQIA+”. Até hoje, 1, quando se encerram as inscrições, a organização espera que 40 grupos confirmem participação.

Gabriel Bogoevik é jurado junino. (Arquivo Pessoal)

Assim como os membros estão ansiosos, Gabriel Bogoevik, que é jurado, também está. Ele iniciou sua carreira em concursos de bairros e já foi jurado na capital e interior do Pará. “Em 2019 fui jurado do concurso pré nacional de quadrilhas e tive a responsabilidade de eleger a miss para representar o estado do Pará no concurso nacional de rainhas juninas do Brasil”, lembrou.

“Foram tempos difíceis, retornar significa voltar a sonhar, sobretudo voltar a fazer o que amamos, minha expectativa é que este novo tempo traga também inovações em criações e execuções no terreiro, que cada quadrilha traga seu brilho, seu amor e para além disso,

a gratidão de estarmos todos juntos celebrando mais um São João”, completa.

