Com entrada franca, espetáculo 'Desertos' ocupa o Theatro da Paz neste sábado

O Teatro de Apartamento apresenta “Desertos – Dois homens. Dois destinos. Um amor", com dramaturgia e direção de Saulo Sisnando. A peça participará da 6ª Mostra de Teatro Nilza Maria neste sábado, dia 11, às 20h, no Theatro da Paz, com entrada franca. A classificação indicativa é de 12 anos.

Na trama, dois homens solitários se esbarram em uma estação de metrô no Rio de Janeiro. Um veio do Nordeste em busca de trabalho para sustentar a família; o outro, do Sul, com o sonho de ser ator. Unidos pela solidão, pela paixão por livros e pelo desejo de recomeçar, eles constroem uma relação delicada e intensa. Entre memórias, descobertas e silêncios, a história questiona o medo, o preconceito e as oportunidades que deixamos escapar.

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"Desertos" é uma obra sensível sobre o amor possível entre homens comuns, que resistem e se salvam mutuamente em um mundo hostil. A encenação propõe um olhar poético e cru sobre a afetividade masculina, em uma narrativa que transita entre a amizade, a paixão e o desejo de pertencimento.

A montagem reforça a trajetória do Teatro de Apartamento, grupo paraense com 19 anos de atuação, reconhecido por suas criações íntimas, autorais e politicamente engajadas. O espetáculo é uma das produções que integram a programação do Teatro Casa Saulo Sisnando, espaço recém-inaugurado que vem se consolidando como um ponto de resistência cultural, acolhimento artístico e incentivo à cena independente em Belém.