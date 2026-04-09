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Adanilo estreia em ‘Os Outros’ como jovem marcado por traumas e segredos familiares

O ator é uma das novidades na nova temporada de Os Outros. Ele interpreta Diego, um jovem introspectivo que lida com a ausência do pai e a carência de afeto materno

Bruna Dias Merabet
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Adanilo entra para o elenco de Os Outros em papel carregado de mistério e conflitos familiares (Fábio Rocha/Globoplay)

Os atores Adriana Esteves, Antonio Haddad, Lázaro Ramos, Mariana Lima, Docy Moreira, Adanilo, Pedro Wagner, Bruno Garcia, Odilon Esteves, Gi Fernandes, Letícia Colin, Kênia Bárbara, Larissa Góes, Leandro Ramos e Paulo Goya estreiam a nova temporada de Os Outros, série original Globoplay, nesta quinta-feira (9).

Quem entra na trama é o ator Adanilo. Ele vive Diego, um jovem introspectivo e marcado por uma infância solitária e cheia de traumas. Na trama, Diego busca atenção e aprovação materna, mas identifica que o espaço afetivo que deveria ocupar é preenchido pelos animais criados por ela. Além do conflito familiar, o personagem nutre uma paixão platônica por Patrícia, interpretada pela atriz Carol Duarte.

“O Diego, como todos os personagens de ‘Os Outros’, guarda segredos doloridos que o fizeram criar uma couraça. Ele é duro, implicante, raivoso, repele afetos; é a maneira que ele encontrou de se relacionar. Mas, no fundo, ele só quer ser notado e ser amado, e a gente vai entender isso no decorrer da temporada. A preparação com Tel Lenna e, principalmente, o jogo com Docy Moreira, atriz que interpreta minha mãe na série, facilitaram muito dar vida à densidade emocional necessária para o Diego”, explica Adanilo.

O jovem cresceu sob o peso da ausência de seu pai, Américo, e da relação distante com sua mãe, enquanto deseja sua atenção e aprovação. Além disso, ele é rondado por segredos que podem mudar o rumo da trama.

“É maravilhoso dar vida a um personagem cheio de motivações interiores, que tem tanto guardado. E a própria linguagem de ‘Os Outros’ tem esse DNA, né? De personagens que são um vulcão prestes a entrar em erupção. A trama pulsa, prende a nossa atenção. Lembro que, quando os roteiros dos episódios chegaram, não conseguia parar de ler, devorei tudo num só dia. Imagino que o público também vai ter essa sensação. Uma vez que você embarca na história daquelas pessoas, é impossível sair”, explica o ator.

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A história apresenta Cibele (Adriana Esteves) e Marcinho (Antonio Haddad) em busca de um refúgio após o roubo ao cassino de Sérgio (Eduardo Sterblitch). Para evitar a captura por Tavares (Cadu Fávero), os dois se estabelecem em uma comunidade serrana sob as identidades falsas de Teresa e Pedro. Nesta localidade, a trama introduz novos núcleos que também ocultam informações pessoais, como os recém-chegados Roberto (Lázaro Ramos) e Marta (Mariana Lima), além dos irmãos Geraldo (Pedro Wagner) e Patrícia (Carol Duarte). O cenário conta ainda com Domingas e Diego (Adanilo), e com o personagem Manoel (Bruno Garcia).

“Diego é daquele cenário, está acostumado com a serra, com o interior, com aquela cultura. A chegada de Roberto, Marta, Cibele e Marcinho, vindos da cidade, é que transforma a dinâmica do lugar. Na coletiva de imprensa assistimos ao primeiro episódio juntos, elenco e equipe, e ficamos todos surpresos com o pertencimento de nossos personagens àquela região; ficou nítido que somos dali: eu, Docy Moreira, Carol Duarte, Pedro Wagner, nós que fazemos os locais. A direção de arte, figurino e caracterização contribuíram demais para isso também”, pontua Adanilo.

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