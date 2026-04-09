Adanilo estreia em ‘Os Outros’ como jovem marcado por traumas e segredos familiares
O ator é uma das novidades na nova temporada de Os Outros. Ele interpreta Diego, um jovem introspectivo que lida com a ausência do pai e a carência de afeto materno
Os atores Adriana Esteves, Antonio Haddad, Lázaro Ramos, Mariana Lima, Docy Moreira, Adanilo, Pedro Wagner, Bruno Garcia, Odilon Esteves, Gi Fernandes, Letícia Colin, Kênia Bárbara, Larissa Góes, Leandro Ramos e Paulo Goya estreiam a nova temporada de Os Outros, série original Globoplay, nesta quinta-feira (9).
Quem entra na trama é o ator Adanilo. Ele vive Diego, um jovem introspectivo e marcado por uma infância solitária e cheia de traumas. Na trama, Diego busca atenção e aprovação materna, mas identifica que o espaço afetivo que deveria ocupar é preenchido pelos animais criados por ela. Além do conflito familiar, o personagem nutre uma paixão platônica por Patrícia, interpretada pela atriz Carol Duarte.
“O Diego, como todos os personagens de ‘Os Outros’, guarda segredos doloridos que o fizeram criar uma couraça. Ele é duro, implicante, raivoso, repele afetos; é a maneira que ele encontrou de se relacionar. Mas, no fundo, ele só quer ser notado e ser amado, e a gente vai entender isso no decorrer da temporada. A preparação com Tel Lenna e, principalmente, o jogo com Docy Moreira, atriz que interpreta minha mãe na série, facilitaram muito dar vida à densidade emocional necessária para o Diego”, explica Adanilo.
O jovem cresceu sob o peso da ausência de seu pai, Américo, e da relação distante com sua mãe, enquanto deseja sua atenção e aprovação. Além disso, ele é rondado por segredos que podem mudar o rumo da trama.
“É maravilhoso dar vida a um personagem cheio de motivações interiores, que tem tanto guardado. E a própria linguagem de ‘Os Outros’ tem esse DNA, né? De personagens que são um vulcão prestes a entrar em erupção. A trama pulsa, prende a nossa atenção. Lembro que, quando os roteiros dos episódios chegaram, não conseguia parar de ler, devorei tudo num só dia. Imagino que o público também vai ter essa sensação. Uma vez que você embarca na história daquelas pessoas, é impossível sair”, explica o ator.
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A história apresenta Cibele (Adriana Esteves) e Marcinho (Antonio Haddad) em busca de um refúgio após o roubo ao cassino de Sérgio (Eduardo Sterblitch). Para evitar a captura por Tavares (Cadu Fávero), os dois se estabelecem em uma comunidade serrana sob as identidades falsas de Teresa e Pedro. Nesta localidade, a trama introduz novos núcleos que também ocultam informações pessoais, como os recém-chegados Roberto (Lázaro Ramos) e Marta (Mariana Lima), além dos irmãos Geraldo (Pedro Wagner) e Patrícia (Carol Duarte). O cenário conta ainda com Domingas e Diego (Adanilo), e com o personagem Manoel (Bruno Garcia).
“Diego é daquele cenário, está acostumado com a serra, com o interior, com aquela cultura. A chegada de Roberto, Marta, Cibele e Marcinho, vindos da cidade, é que transforma a dinâmica do lugar. Na coletiva de imprensa assistimos ao primeiro episódio juntos, elenco e equipe, e ficamos todos surpresos com o pertencimento de nossos personagens àquela região; ficou nítido que somos dali: eu, Docy Moreira, Carol Duarte, Pedro Wagner, nós que fazemos os locais. A direção de arte, figurino e caracterização contribuíram demais para isso também”, pontua Adanilo.
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