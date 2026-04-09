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Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; equipe explica motivo

A Record escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve"

Estadão Conteúdo

A apresentadora e atriz Carolina Ferraz foi desligada do Domingo Espetacular, anunciou a Record TV nesta quarta-feira, 8. Carolina esteve à frente da atração por seis anos. Ela dividia a apresentação do programa com Roberto Cabrini.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Carolina Ferraz, que detalhou que, atualmente, a atriz já tem novo projeto na Record "em fase avançada". Conforme nota enviada à reportagem, Carolina agora vai entrar em um novo momento, mais voltado ao entretenimento. Leia comunicado completo abaixo.

Em nota, a Record escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve". "Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora. Sua passagem pelo programa foi marcada por entrevistas memoráveis e reportagens especiais de grande impacto", disse a emissora.

O que diz a equipe de Carolina Ferraz

"Carolina Ferraz encerra um ciclo importante no Domingo Espetacular e na Record, marcado por projetos relevantes e uma relação construída com respeito e admiração mútua.

Neste momento, Carolina já está em desenvolvimento com a própria emissora de um novo projeto, em estágio avançado, inclusive na frente tática, e que dialoga diretamente com o momento atual da sua carreira. Trata-se de um formato que também permite maior flexibilidade para projetos pontuais e independentes.

Recentemente, Carolina foi reconhecida pelo mercado publicitário como um nome forte na conexão com marcas, o que reforça esse novo posicionamento e amplia sua atuação em diferentes frentes.

Paralelamente, está estruturando novos projetos no entretenimento, com foco em conteúdos que dialoguem de forma próxima com o público e com o mercado publicitário.

Durante sua trajetória recente no jornalismo, Carolina esteve inserida em um formato que naturalmente exige uma condução mais institucional. A partir de agora, neste novo momento, ela passa a explorar de forma mais ampla sua versatilidade no entretenimento, retomando uma comunicação mais leve, próxima e espontânea, características que sempre fizeram parte da sua identidade junto ao público.

É um momento de construção sólida, com muitas novidades previstas para breve."

Substituição

Agora, a jornalista Camila Busnello assume a apresentação do Domingo Espetacular. A Record destacou que Camila completou 20 anos na emissora em janeiro. Recentemente, ela estava à frente das edições vespertinas do Jornal da Record. Ela também chegou a ser correspondente em Nova York e foi repórter especial, além de apresentadora em algumas escalações, no Domingo Espetacular.

Trajetória de Carolina Ferraz

A Record anunciou a contratação de Carolina em junho de 2020. À época, destacou que a apresentadora é "uma das personalidades mais respeitadas da TV brasileira".

Ela iniciou a carreira como modelo, em 1982. A estreia na televisão foi na extinta Rede Manchete, nos programas Shock e Programa de Domingo. Lá, também foi convidada para atuar em sua primeira novela.

Carolina, mais tarde, atuou em diversas produções da Rede Globo, como Belíssima (2005), O Astro (2011) e Avenida Brasil (2012). Ela também já fez trabalhos no teatro, como no espetáculo Três Dias de Chuva, de 2013.

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