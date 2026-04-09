Novo álbum de Iris da Selva chega com 10 faixas e mistura carimbó e MPB

O álbum homônimo do cantor e compositor paraense Iris da Selva chega com dez faixas às plataformas digitais nesta quinta-feira (9). O trabalho de estreia reúne elementos do carimbó e da Música Popular Brasileira (MPB) com referências urbanas nortistas, marcando a apresentação do artista ao público nacional.

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Lançado pelo selo Budokaos, o disco conta com produção de Marcel Barreto e participações de Karina Diaz, do grupo Pássaros Urbanos, além de Borblue e Flor de Mururé.

Natural de Icoaraci, distrito de Belém conhecido pela tradição na cerâmica, o artista constrói no álbum uma narrativa musical que dialoga com suas origens e vivências.

A sonoridade do trabalho parte da instrumentação tradicional do carimbó, com banjo, tambor curimbó, maracas, flauta transversal e violão de nylon, incorporando também efeitos de ambientação. O resultado combina elementos acústicos e texturas sonoras que acompanham as composições assinadas pelo próprio artista, responsável ainda por boa parte das cordas gravadas no disco.

Entre tradição e vivência

Ao falar sobre o processo de construção do álbum, Iris da Selva afirma que a sonoridade surgiu de forma espontânea, a partir de experiências acumuladas ao longo do tempo. “Essa sonoridade é fruto dessas vivências ao longo do tempo e muitas vezes envolvidas em processos intuitivos. Gosto de música desde a infância e compor é há muito tempo uma forma de expressar meu olhar sobre o mundo”, diz.

A capa do álbum de estreia de Íris da Selva foi feita por Barbara Savannah (Divulgação)

Ele também destaca a presença do carimbó como elemento central do trabalho, relacionando a escolha musical ao contexto contemporâneo. “Trazer essa identidade dentro de um tempo em que coletivamente falamos muito sobre ancestralidade pra mim é estar atento ao presente através da música”, acrescenta.

As letras do álbum abordam experiências pessoais e observações sobre a vida urbana, conectadas a temas mais amplos. De acordo com o artista, a construção das canções parte de vivências individuais, mas busca estabelecer diálogo com diferentes públicos.

“O disco traz um pouco da nossa relação com o espaço urbano e como essa vida corrida nos afasta de um olhar mais sensível. Eu falo a partir da minha rua, mas tenho certeza que meu sentir não é isolado e conversa com todo mundo que tem uma vivência parecida”, diz o cantor.

Íris da Selva (Matheus Clima)

Ainda segundo Iris, o carimbó aparece como um dos elementos mais diretamente associados ao território, mas tende a aproximar o público à medida que é apresentado.

“Talvez a única coisa que seja ‘local’ é o carimbó. Mas assim que as pessoas conhecem ou se reconectam, logo se sentem em casa e aprensetadas a mais um universo da música brasileira”, acrescenta.

No primeiro trabalho da carreira, o artista revela que a proposta é criar uma conexão sensível com quem escuta. Ele diz esperar que o álbum alcance diferentes públicos e desperte sentimentos diversos.

“Eu quero mesmo é que as pessoas se sintam acolhidas, que minha voz chegue onde necessita chegar. Quero que esse disco crie novos imaginários, que traga sentimentos de esperança, orgulho, e seja um trabalho de referência pra quem tá vindo ainda”, afirma.