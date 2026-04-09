Epaminondas grava primeiro especial e leva ‘Da ponte pra lá’ ao palco do Theatro da Paz

O que acontece ‘da ponte para lá’ é protagonista no especial de comédia do paraense Epaminondas, que será gravado no Theatro da Paz, nesta quinta-feira (9). Em duas sessões no mesmo dia, às 19h e 21h, o humorista transforma a própria trajetória em matéria-prima de riso, reunindo no palco histórias que atravessam memória, cotidiano e identidade. Os últimos ingressos estão à venda online, no Ticket Fácil, e também na bilheteria física do teatro.

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O show que será registrado - e que, posteriormente, ficará disponível no canal do artista no YouTube - já vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Segundo o humorista, o roteiro percorre desde o período de formação no curso de teatro da Universidade Federal do Pará (UFPA) até observações sobre religião e família, exploradas a partir do olhar do humor.

“O ponto de maior identificação com o público surge da minha vivência como morador da Ilha de Outeiro, referência que dá nome ao meu espetáculo e orienta a construção das histórias apresentadas”, disse.

Um marco na carreira

Para ele, o momento da gravação marca uma etapa importante na trajetória profissional. “Eu já faço esse show há quatro anos, tendo 12 de carreira. Já fiz outras três apresentações no Da Paz, mas dessa vez eu sinto que estou inteiramente preparado, psicologicamente, fisicamente e tecnicamente”, afirmou.

Esta será a última oportunidade para o público paraense conferir o espetáculo ao vivo. Após a gravação, o humorista pretende levar “Da Ponte Pra Lá” para outras cidades do Brasil. “Gravar esse especial é o pontapé para o lançamento do meu novo show solo”, acrescentou.

Humor que comunica

Ao falar sobre o processo de construção do humor, Epaminondas destacou a importância da comunicação com o público e a influência da formação teatral.

“É o papel do comediante saber se comunicar, fazer com que o público entenda o ponto de vista dele, mesmo sendo totalmente pessoal. O teatro me ajuda nisso, seja na maneira que falo ou interpreto”, disse.

O peso do palco

A escolha do local para a gravação também carrega um significado simbólico. Para o artista, ocupar o palco do Theatro da Paz representa um momento de pertencimento dentro da história cultural da cidade.

“Gravar um especial no Theatro da Paz me faz sentir que sou parte da história da cidade. Esse espaço foi criado nos tempos áureos da borracha na Amazônia, feito para uma elite e para abrigar o que havia de melhor no que se referia à arte na época. Os dias se passaram e ainda existem mais pessoas que não foram ao Theatro da Paz do que pessoas que já foram, e fazer um grande evento em um palco tão importante, sendo um artista local, mostra que isso também nos pertence”, afirmou.

Referências

O humorista também cita referências que ajudam a compor seu estilo, que mistura observação, interpretação e narrativa. “Tenho referências no cinema, como Buster Keaton, e no stand-up, como Dave Chappelle, nos Estados Unidos, e Rodrigo Marques e Murilo Couto, no Brasil. Sou uma junção de todos aqueles que admiro”, declarou.

Além do trabalho no palco, Epaminondas destaca a atuação independente na gestão da própria carreira. Segundo ele, a produção de conteúdo e a condução dos projetos partem de iniciativas próprias, com foco na valorização do trabalho artístico.

“Eu valorizo minha arte em um meio em que ela nem sempre é valorizada, até mesmo pelos próprios artistas. Hoje vivo da minha arte e procuro entregar algo em nível nacional”, disse.

Carreira

Epaminondas consolidou-se como uma das vozes do stand-up atual ao reunir carisma popular e formação nas artes cênicas. No Instagram, ele acumula mais de 235 mil seguidores, onde costuma compartilhar cortes de suas apresentações antigas. Os conteúdos transitam entre temas locais e universais, levando ao público diferentes perspectivas sobre o cotidiano e as vivências.

Em 2026, além das apresentações mensais de humor, o comediante também passou a comandar o quadro “De Fora da Casa”, voltado a comentários sobre o reality show Big Brother Brasil.

Na televisão, esteve à frente do programa “Torcida Re x Pa”, ao lado do humorista paraense João The Rocha. Exibido aos sábados em 2024, o game show reunia torcedores de Remo e Paysandu em disputas que misturavam entretenimento e humor.

Epaminondas também integrou o projeto “Showpitel”, ao lado de Natto Almeida e João The Rocha. O grupo realizou apresentações semanais em Belém e Região Metropolitana, com sessões que chegaram a registrar ingressos esgotados. Nas redes sociais, os três somam mais de 500 mil seguidores e acumulam milhões de visualizações em conteúdos audiovisuais publicados em plataformas digitais.

Agenda lotada de shows

Após a gravação do especial, Epaminondas já tem uma agenda intensa de apresentações confirmadas. O humorista segue em cartaz no dia 18 de abril, em Belém, no Teatro Margarida Schivasappa, e no dia 2 de maio, em Ananindeua, no Teatro Municipal.

Ainda em maio, retorna à capital paraense com shows nos dias 6, 20 e 27, no Studio Pub, além de uma nova apresentação no Margarida Schivasappa, no dia 8. A programação inclui ainda uma sessão no dia 31 de julho, novamente em Belém.

SERVIÇO:

Gravação especial do espetáculo ‘DA PONTE PRA LÁ’

Data: quinta-feira, 9 de abril;

Local: Theatro da Paz;

Horário: às 19h e 21h;

Os ingressos podem ser comprados no www.ticketfacil.com.br ou na bilheteria do teatro.