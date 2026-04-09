Ator Michael Patrick morre aos 35 anos

O ator Michael Patrick, que participou de um episódio da aclamada série Game of Thrones, morreu nesta quarta-feira (8) aos 35 anos. A notícia foi confirmada por sua mulher, Naomi Sheehan, em uma publicação no Instagram.

Michael foi diagnosticado em 2023 com um tipo de doença do neurônio motor (DNM). As DNMs descrevem um grupo de distúrbios neurológicos progressivos que destroem neurônios motores.

Segundo o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Acidente Vascular Cerebral (Ninds), dos EUA, estas doenças comprometem ações como andar, respirar, falar e engolir. Exemplos incluem a esclerose lateral amiotrófica, atrofia muscular espinhal e a doença de Kennedy.

Despedida e homenagem da família

Naomi Sheehan descreveu que o ator "partiu em paz, cercado por familiares e amigos". Ela lamentou a perda, dizendo que "palavras não conseguem descrever o quanto estamos de coração partido".

A mulher de Michael ainda o considerou um "titã". "Mick foi uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de entrar em contato com ele, não apenas nos últimos anos durante sua doença, mas em cada dia de sua vida", declarou Naomi.

Ela complementou que Michael "viveu uma vida tão plena quanto um ser humano pode viver. Alegria, abundância de espírito, risada contagiante."

Naomi finalizou a homenagem citando uma frase do poeta irlandês Brendan Behan repetida por Michael: "As coisas mais importantes a se fazer no mundo são conseguir algo para comer, algo para beber e alguém que te ame". A mensagem era para "não complicar as coisas. Coma. Beba. Ame".