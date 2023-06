Claudia Ohana posta vídeo de bíquini e combate etarismo: 'Me achando gostosa'

Nesta terça-feira (20), a lindíssima atriz Claudia Ohana surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo em seu Instagram no qual aparece de biquíni, dando um close na virilha sarada. Aos 60 anos, a artista aproveitou a publicação para abordar questões de autoestima e etarismo, desafiando os estereótipos impostos pela sociedade.

Com uma legenda empoderada, Ohana afirmou: "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos". Sua postagem imediatamente recebeu uma enxurrada de elogios e apoio dos fãs, que enalteceram sua beleza e atitude. "Maravilhosa é pouco", comentou uma seguidora, enquanto outra pessoa afirmou sentir pena das "novinhas" diante de tamanha confiança.

Recentemente, outras famosas também se manifestaram nas redes sociais sobre o etarismo e os julgamentos que enfrentam por conta da idade. Flávia Alessandra, de 49 anos, foi uma delas, desabafando após receber comentários negativos ao compartilhar fotos de biquíni em comemoração ao seu aniversário.

Em seu desabafo, Alessandra expressou sua tristeza diante da existência desses tipos de comentários. Ela ressaltou que é lamentável que, aos 49 anos, uma mulher seja julgada como "velha" enquanto homens da mesma idade são elogiados e considerados galãs em situações semelhantes.

Flávia expressou ainda seu desejo por um mundo no qual as mulheres possam viver sem tantas críticas, destacando a importância dos homens se conscientizarem sobre suas palavras e enfatizando a necessidade de um pacto de paz e apoio mútuo entre as mulheres. "Se não houver apoio, que não exista julgamento", concluiu.

A atitude de Claudia Ohana e a coragem de outras artistas em desafiar os padrões estabelecidos pela sociedade são importantes passos rumo a uma maior aceitação e valorização da diversidade de corpos e idades. A mensagem transmitida por essas mulheres inspira outras pessoas a se amarem e se aceitarem como são, independentemente das expectativas impostas pela mídia e pela sociedade.