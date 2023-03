Claudia Ohana revela que homens têm fetiche em sua 'pepeca': 'Perseguida'

A atriz Claudia Ohana, de 60 anos, relembrou em entrevista ao Gshow uma curiosidade que a acompanha há décadas. Desde que posou para a revista Playboy em 1985, Claudia é conhecida por manter os pêlos pubianos ao natural e desperta a curiosidade sobre como está a "pepeca" hoje.

Segundo a artista, "os homens têm um fetiche com essa parte do seu corpo. Minha perseguida é a mais perseguida que existe". Apesar do interesse, Claudia é exigente quando o assunto são as relações íntimas e afirma que não "bota qualquer um na minha cama".

Solteira há um ano, a atriz faz questão de ressaltar que, mesmo aos 60 anos, as pessoas ainda paqueram e fazem sexo. Além disso, critica o etarismo e afirma que se diverte com o choque das pessoas ao descobrirem sua idade. Apesar de despertar a imaginação masculina, Claudia ressalta que poucos são aqueles que conseguem vê-la nua.

Ela também aproveitou para enfatizar a liberdade que conquistou ao longo dos anos. "Quanto mais me dispo na frente das pessoas, mais me dispo para mim mesma. Era tímida jovem, agora estou exibida", afirma.