Claudia Ohana rebola e exibe boa forma em 'Super Dança dos Famosos'

A atriz Claudia Ohana, de 58 anos, surpreendeu ao mostrar habilidade durante um ensaio para o Super Dança dos Famosos. De acordo com o UOL, apesar de ter sido eliminada da competição em sua primeira semana, ela está se dedicando para a repescagem e compartilhou seu gingado ao lado do bailarino Heron Leal nas redes sociais.

Claudia mostrou o vídeo nos stories do seu perfil no Instagram. No espaço improvisado, os dois aparecem dançando o hit dance music 'The Rhythm of the Night', que foi lançado em 1993, pela banda italiana Corona.

(Reprodução: Instagram)

Durante o ensaio, Claudia deixou a barriga de fora e demonstrou malemolência com sua boa forma. Ela chegou a falar sobre sua performance e seu físico após ser eliminada da primeira fase do Dança.

"Muito dolorida, cansada, despreparada. Tenho um mês para a repescagem, então resolvi me preparar. Estou um pouco mais gorda do que o normal, estou fora de forma, preciso fortalecer peitoral, braço, perna. Estava fraca, frágil, foi muito difícil, mas fiquei feliz que consegui", desabafou.

"O treinamento é para ver se melhoro minha performance. Quero dançar bonito para vocês. Preciso de recuperação física e me superar", explicou.