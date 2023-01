Atriz Claudia Ohana chora com vídeo da filha após internação

A atriz Claudia Ohana, 59, não conter a emoção e veio lágrimas, durante a manhã deste sábado (14), no programa É de Casa da Rede Globo). A emoção deu da atriz veio logo após ela receber um vídeo de homenagem da filha Dandara, de 39 anos, que passou por um grande susto início deste ano, com uma internação por abscesso na garganta.

Após a conversa com a apresentadora Maria Beltrão sobre seu papel em "Vai Na Fé", nova novela das sete da Globo, Claudia Ohana foi surpreendida com o aviso de que a filha havia lhe enviado um vídeo.

"Para mim é muito difícil isso de gravar um vídeo, ficar aqui falando. Nisso eu e minha mãe somos bem diferentes. As pessoas comentam muito sobre a nossa semelhança física, e a gente é parecida, mas temos muitas diferenças. Uma delas é essa, ela adora gravar um vídeo, eu fico toda travada. Ela é mais afetuosa, eu sou mais seca (risos)", comentou a filha da atriz.

Claudia não conteve as lágrimas e agradeceu a surpresa em ver a filha vencer a resistência de aparecer em vídeo. Dandara é fruto do relacionamento de Claudia Ohana com o cineasta Ruy Guerra.