'Tenho 58 anos e me sinto maravilhosa', diz Andréa Beltrão sobre etarismo

Andréa Beltrão compartilhou com os seguidores uma reflexão sobre o etarismo - preconceito por idade que costuma atingir mais as mulheres - e sobre os elogios que acabam reforçando uma mensagem negativa. A mensagem foi publicada no Instagram da artista, nesta sexta-feira (27), com uma legenda que inicia com a frase: "Elogio que começa com mas não é elogio". As informações são da Agência Estado.

"'Nossa, Andréa, você tem 58 anos, mas está ótíma'. Quando eu escuto isso eu sorrio, agradeço até, não perco muito tempo. Mas o que esse 'mas' quer dizer? Que por ter 58 anos eu deveria estar péssima? Parece que sim", disse.

"Se você é mulher e já passou dos 35/40 anos, você já deve ter ouvido isso na sua vida várias vezes. Talvez você já tenha dito isso para outra mulher. É uma questão cultural. Só que esse 'mas' carrega um preconceito gigante com a idade mesmo que a intenção seja boa", explica.



A atriz reforça ainda que se sente ótima. "Eu tenho 58 anos e eu estou ótima. Eu tenho 58 anos e estou cheia de energia Eu tenho 58 anos e me sinto maravilhosa. Eu tenho 58 anos e estou super legal. Sem nenhum 'mas'.