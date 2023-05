Atriz paraense Rosamaria Murtinho lamenta estar fora da TV aos 90 anos

No ar na reprise de “Chocolate com Pimenta” (2002) nas tardes da Globo, a atriz paraense Rosamaria Murtinho, natural de Belém, lamenta estar fora de produções inéditas da televisão aos 90 de idade e 60 de carreira. A última vez que a artista esteve em uma novela foi “A Dona do Pedaço” (2019), de Walcyr Carrasco, também autor da trama atualmente reexibida nas tardes da emissora.

"Estou sem convites. As pessoas perguntam por que não apareço na tela, mas isso não depende de mim. Depende da escalação. Para escalar, o autor precisa escrever e a produção me chamar... O Walcyr sempre me fez convites por telefone, sempre teve consideração comigo e aos meus 60 anos de carreira", contou, em entrevista ao Splash.

Rosamaria ainda cita o etarismo como justificativa para a diminuição dos convites. “Hoje, tudo é muito rápido e feito para jovens. As pessoas pensam que estou caquética. Pode ser por isso que não me chamam, né? Mas não estou assim (risos)... Em setembro vou ser homenageada em uma premiação em Nova York”, completou a atriz, que nasceu na capital paraense, mas com 21 dias de vida foi levada pelos pais para a cidade do Rio de Janeiro.

Embora esteja ausente das produções, Rosamaria e o marido, o ator Mauro Mendonça, 92, seguem contratados pela Globo. "A Globo tem muita consideração com as pessoas mais velhas Ela teve muita consideração com Laura Cardoso, Lima Duarte, Eliane Queiroz, com o Mauro e comigo. Procurar emprego com 90 não seria fácil (risos)”, destacou, ainda.

Vacinada com as “cinco doses da vacina da covid-19, incluindo a bivalente”, como fez questão de pontuar, a veterana reclama da ausência de idosos nas novelas, mas enxerga uma possível relação disso com a pandemia, já que o período fez a emissora parar de produzir novelas momentaneamente pela primeira vez.

"A Globo está fazendo contratos por obra. Muita gente que saiu de lá foi convidada para voltar e fazer novela... Mesmo não tendo 60% ou 80% como antigamente, ainda é o maior ibope da TV. As novelas são menores e fazem muita série para o streaming, mas não deixam de produzir”, refletiu.