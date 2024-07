Shrek 5: Confira onde assistir todos os filmes da franquia para se preparar para a sequência

Na última terça-feira (09/07), a DreamWorks anunciou que o quinto filme de sua principal franquia, Shrek, chegará aos cinemas no dia 1º de julho de 2026. O estúdio confirmou o retorno dos atores Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, que darão voz a Shrek, Burro e Fiona.

Enquanto o longa não chega, assistir filmes já lançados é uma boa pedida para se preparar para a sequência. Todos os filmes da franquia, incluindo os derivados do Gato de Botas, estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Confira onde assistir os filmes da série Shrek:

Shrek (Foto: Divulgação)

Shrek (2001)

Vencedor do Oscar de melhor animação, o primeiro filme acompanha um ogro solitário que tem sua vida invadida por personagens de contos de fadas que acabam com a tranquilidade de seu lar. Ele faz um acordo para resgatar uma princesa, que é prisioneira de um dragão.

Onde ver: Globoplay e Prime Video

Shrek 2 (Foto: Divulgação)

Shrek 2 (2004)

Na sequência, Shrek e Fiona acabaram de voltar da lua de mel e vivem felizes em sua casa no pântano. No entanto, o casal recebe um convite dos pais da princesa, que querem conhecer o novo genro, para um jantar no castelo. O que os pais da princesa não sabem, é que ela se casou com um ogro mal-educado, que conta com um burro falante como melhor amigo.

Onde ver: Globoplay e Prime Video

Shrek Terceiro (Foto: Divulgação)

Shrek Terceiro (2007)

No terceiro filme da franquia, o pai de Fiona morre misteriosamente. Com isto Shrek precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o Burro e o Gato de Botas, ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante. O principal candidato é Artie, um jovem desprezado por todos, que é primo de Fiona.

Onde ver: Globoplay e Prime Video

Shrek Para Sempre (Foto: Divulgação)

Shrek Para Sempre (2010)

No quarto filme, Shrek está entediado com a vida de casado e faz um péssimo acordo com Rumpelstiltskin, um anão ardiloso que só causa problemas, e vai parar em uma realidade alternativa, na qual não conheceu Fiona, onde não é amigo do Burro e do Gato de Botas e onde sequer viveu no pântano.

Onde ver: Apple TV (aluguel)

Gato de Botas (Foto: Divulgação)

Gato de Botas (2011)

A trama acompanha o Gato bem antes de ele conhecer Shrek, em uma aventura com Kitty Pata Mansa e Humpty Dumpty, e tenta roubar os feijões de Jack e Jill. O trio quer mesmo é conseguir a famosa gansa que bota ovos de ouro, mas o felino vai descobrir que precisa mesmo é limpar sua honra.

Onde ver: Apple TV (aluguel)

Gato de Botas 2: O Último Pedido (Foto: Divulgação)

Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022)

No aclamado segundo filme do derivado, Gato de Botas descobre que sua sede por aventuras teve um preço alto: perdeu oito de suas nove vidas. Agora ele luta contra o tempo e embarca em uma viagem épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar as suas vidas.

Onde ver: Globoplay

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)