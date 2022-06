Segunda temporada de 'Round 6' é confirmada por streaming

Está confirmada a 2ª temporada de "Round 6", a série sul-coreana. Neste domingo, 12, a Netflix publicou uma carta do criador, Hwang Dong-hyuk, em seu perfil mundial. No texto, ele dá algumas dicas do que os fãs podem esperar dos novos episódios.

"A temporada 1 de 'Round 6' levou 12 anos para ser produzida, mas se tornou a série mais popular da Netflix em apenas 12 dias. Como roteirista, diretor e produtor de 'Round 6', agradeço a todas as pessoas, do mundo todo, que assistiram e gostaram da série. Obrigado", disse no comunicado.

No perfil brasileiro do streaming, uma imagem com os olhos da boneca da brincadeira “Batatinha Frita 1,2,3” foi postada com o número 2 em vermelho. A imagem também está no perfil mundial.

"Round 6" quebrou recordes de audiência na Netflix. Ainda não se sabe quando ocorre a estreia, mas os fãs da série já estão animados.