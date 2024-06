Rebel Wilson acha 'absurda' ideia de que só gays interpretem personagens gays

A atriz Rebel Wilson, mais conhecida no Brasil pela franquia "A Escolha Perfeita", deu uma declaração polêmica ao opinar sobre representatividade nos cinemas. Em entrevista à BBC, a atriz disse acreditar "ser absurda" a ideia de que só atores gays podem interpretar personagens gays.

"É difícil (falar sobre). É como abraçar essa ideia e dizer 'bem, só atores heterossexuais podem interpretar personagens heterossexuais, e gays só podem interpretar gays', o que eu acho totalmente absurdo", disse Wilson ao ser perguntada sobre o assunto. "Eu acho que você deve ter a liberdade de interpretar qualquer papel que quiser. Mas eu sempre acho que, na comédia, o seu trabalho é sempre flertar com a linha do que é aceitável. Às vezes você ultrapassa, mas no fim do dia, você está tentando entreter pessoas", completou.

Rebel é discreta sobre sua vida pessoal, e só revelou em 2022 sua bissexualidade. Ela está noiva da empresária Ramona Agruma. Elas dividem a filha Royce Lilian, de quase 2 anos, gerada por barriga de aluguel.

Atualmente, foi anunciada uma continuação da comédia "Megarromântico", sucesso da Netflix estrelado por Wilson. Segundo fontes, a sequência terá uma abordagem meta semelhante ao longa original e vai satirizar alguns temas clássicos do gênero de terror.

Dirigido por Todd Strauss-Schulson, "Megarrromântico" acompanha Natalie, uma arquiteta desiludida com o amor que se vê presa em uma comédia romântica após levar uma pancada na cabeça. Além de Wilson, o elenco conta com Liam Hemsworth, Adam Devine e Priyanka Chopra Jones.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)