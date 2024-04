Rebel Wilson revela ter perdido a virgindade aos 35 anos com ator

Rebel Wilson, de 44 anos, revelou quem foi o ator com quem perdeu a virgindade aos 35 anos. Em sua biografia recém-lançada, “Rebel Rising”, a comediante norte-americana abriu o jogo sobre os relacionamentos tardios e a sua jornada de autoestima.

"E, Micks, eu sei que isso pode ser novidade para você se estiver lendo isso, mas sim, perdi minha virgindade com você", escreveu a atriz se referindo ao artista Mickey Gooch Jr., de 38 anos. Wilson ainda conta que o alto peso foi um dos motivos para ter esperado tanto tempo. Ela confessa que sentia que "sendo uma mulher grande”, ninguém jamais a acharia sexualmente atraente de verdade.

No livro, a comediante também confessa já ter fingido que fez sexo, pela vergonha de admitir ser virgem. "As pessoas falavam que perder a virgindade aos 24 era tarde, e eu pensava: 'Meu Deus, meu número é 35. Vou parecer a maior perdedora', e continuou: ‘Uma vez disse ao meu melhor amigo, para evitar as perguntas: 'Fiz [sexo] para acabar logo com isso quando tinha 23 anos’”, conta ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)