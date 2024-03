Homem acorda do coma dizendo ser gay e pede divórcio à mulher grávida

Uma mulher afirmou que seu marido acordou de um coma de 15 dias dizendo ser gay e, por isso, queria pedir o divórcio. Ela está grávida e acusa o marido de estar mentindo, já que os dois tinham um relacionamento estável e estavam tentando ter filhos. O caso foi relatado no programa "Caso Cerrado", do canal de televisão americana Telemundo, na última segunda-feira (18).

Segundo o homem, era impossível que estivesse casado com uma mulher, porque ele sempre foi gay, "desde que nasceu". "Minha memória está zerada, eu não sei quem ela é. Vêm uns flashes, mas logo eles desaparecem da minha mente. Não me lembro de absolutamente nada. Não me lembro do momento que assinei a certidão de casamento", afirmou.

Durante o programa, a apresentadora Ana María Polo questionou a versão dada pelo marido. Apesar disso, ele permaneceu firme em sua posição, afirmando que não se recorda de ter tido um relacionamento com a mulher. Nem mesmo as fotografias do casal juntos e a certidão de casamento assinada o convenceram a mudar de ideia. "Eu tenho meu namorado, eu não quero ficar com mulheres, porque eu não gosto disso. Tenho alergia a mulher. Eu nasci gay. Eu só quero viver a minha vida, mas ela não deixa”, afirmou.

A sexóloga Antónia Lopez, também entrevistada pelo programa, acredita que o homem tenha se relacionado com mulheres apenas para esconder sua sexualidade. “A memória ele pode recuperar, mas a orientação sexual veio de fábrica”, disse a especialista.