Gretchen desabafa sobre rumores sobre o marido ser gay: 'Falou, vai ouvir'

PARAENSE DE CORAÇÃO?

Dodô, vocalista do Pixote, diz gostar de visitar o Pará para comer peixe frito e tomar açaí

O cantor do grupo de pagode Pixote conversou com o Grupo Liberal sobre um show que fará em Salinas no domingo (16), e comentou sobre gostar de se deliciar com a culinária do Pará