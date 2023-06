Gretchen revela detalhes da sua casa em Portugal e fala sobre rotina com o marido

A cantora Gretchen mora em Portugal com o marido e músico paraense Esdra de Souza e abriu as portas da sua casa para o jornalista Leo Dias. Na porta de sua casa tem as iniciais do casal "G & E". E uma das suas regras é retirar os sapatos na entrada, por conta de "energias negativas". O apartamento foi resultado da separação de bens de um de seus casamentos, contou. A cantora aprovietou o Dia dos Namorados e publicou uma foto do casal, confira!

"Para meu único eterno namorado. Para aquele que me motiva ser melhor a cada dia. Para aquele que me faz sentir a mulher mais incrível do mundo. Para aquele que eu quero cuidar e proteger e amar até o fim dos meus dias", iniciou

Sobre a casa, em entrevista Gretchen contou que o casal está morando há três meses e o apartamento está localizado em uma rua pacata "até de se estranhar", mas ela disse que a que a Gretchen é do barulho, mas a Maria é da calma. E que ela e o marido são muito parecidos.

Gretchen lida com os haters nas redes sociais bloqueando cerca de 500 perfis diariamente. Entre as falas da cantora, ela adiantou que quando morrer quer um velório lotado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sobre o casamento Gretchen comentou e ainda disse que nunca mais irá se casar, porque quer envelhecer com o músico e que são boatos que o marido é gay. "Eu sentava no banheiro do avião e chorava e dizia: Deus, tem milhões de homens no mundo, eu só quero um. E quando eu o encontrei, sabia que era ele", contou relembrando que pediu a Deus por um marido antes de conhecer o músico.

Ela também contou que a relação com o Esdras é muito tranquila e feliz, pois ele é uma pessoa diferenciada. Gretchen contou que fez uma promessa a Nossa senhora de Nazaré: "eu estava na varanda da Fafá, fiz um pedido e disse: 'eu não sou sua devota, mas vou ser e virei todos os anos na corda, até o fim da minha vida se eu casar com aquele saxofonista ali", disse reforçando que em outubro estará em Belém, no Círio.