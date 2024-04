Casal gay denuncia homofobia após loja se recusar a fazer 'convite homossexual' de casamento

Um casal gay denuncia ter sido vítima de homofobia após uma loja de artigos de casamento se recusar a fazer os convites da cerimônia. O caso aconteceu na última terça-feira (23), quando Henrique Nascimento, um dos noivos, entrou em contato com a Jurgenfeld Ateliê via WhatsApp para solicitar um orçamento. Após o caso repercutir nas redes sociais, a empresa se pronunciou alegando que não se trata de "homofobia ou qualquer tipo de preconceito, mas sim de princípios e valores".

Após enviar fotos de modelos de convites que havia gostado, Henrique não obteve resposta da loja. Horas depois, a Jurgenfeld Ateliê finalmente retornou a mensagem, informando que não realizava serviços para casais homossexuais.

"Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda sua necessidade", disse a empresa em mensagem.

Henrique rebateu a mensagem, afirmando que a empresa não poderia se recusar a atender um cliente pela orientação sexual. Ele e o noivo disseram ter ficado "chocados e entristecidos" com o ocorrido. "É com grande decepção que expressamos nossa profunda insatisfação com a recusa em fornecer serviços para o nosso casamento, simplesmente por sermos um casal homossexual. Ficamos chocados e entristecidos ao sermos informados de que nossa orientação sexual era um motivo para negar nossos convites de casamento", escreveu Henrique.

Nota da empresa

O caso rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com diversas pessoas se manifestando em apoio ao casal e condenando a atitude da Jurgenfeld Ateliê. Em nota oficial, a empresa tentou se justificar, afirmando que sua decisão se baseia em "princípios e valores cristãos". A empresa também alegou que já havia recusado "muitos serviços" a casais homossexuais.

Na legenda do post, o ateliê chegou a sugerir ainda a existência de uma "heterofobia", que seria um suposto preconceito contra pessoas heterossexuais. "Existe 'heterofobia?' Está aí uma pergunta que deveria ser introduzida nos livros de filosofia desse século (...) Hoje, chegamos ao nosso ápice. Não aguentamos mais ter que aguentar tantas críticas e questionamentos sobre o fato de não realizarmos casamento ou eventos homossexuais", diz a nota.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)