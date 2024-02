Casal é vítima de homofobia em padaria: 'tirei sangue seu foi pouco'; vídeo

Um casal foi vítima de homofobia e lesão corporal em uma padaria na região central de São Paulo, no bairro Santa Cecília, na noite do último sábado (3). Segundo informações da polícia, a dupla havia acabado de chegar no estabelecimento quando foi abordada pela mulher, que não teve a identidade revelada, que proferiu diversas ofensas preconceituosas.

Um vídeo gravado por uma das vítimas registra o momento da confusão, que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, uma mulher grita falas homofóbicas e agride o casal.

“Eles acham que podem fazer o que eles querem. Os valores estão sendo invertidos. Eu sou de família tradicional e tenho educação [...] Eu sou mais mulher do que você, sou mais macho do que você. Tirei sangue seu foi pouco”, disse.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mesma mulher ainda lançou um cone de sinalização e atingiu um dos homens.

Nas redes sociais, uma das vítimas, identificada como Rafael Gonzaga, explicou que ele e o namorado foram agredidos física e verbalmente. "Passar pela situação de ser agredido e ofendido aos gritos publicamente em função da orientação sexual é algo repulsivo, primitivo, desumano. Não sabemos quem é essa mulher. Queremos justiça e peço a ajuda de todos", postou.

Após quatro dias da repercussão, a padaria onde o caso ocorreu disse "lamentar profundamente o acontecido" e afirmou "repudiar veementemente qualquer forma de discriminação e desrespeito".

Segundo o portal Terra, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou, por meio de nota, que a ocorrência foi registrada como injúria e lesão corporal na Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi) e será investigada.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)