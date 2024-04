Jogador de futebol enfrenta ataques homofóbicos após assumir romance com Pabllo Vittar

O mundo do futebol e da música se encontrou em um turbilhão de polêmicas neste domingo (21), quando o jogador de futebol Polidoro Junior decidiu assumir publicamente seu envolvimento com a cantora Pabllo Vittar . A revelação desencadeou uma onda de ataques homofóbicos direcionados ao atleta nas redes sociais.

O caso veio à tona durante o programa "Sabadou com Virginia", do SBT, quando a cantora deixou no ar a existência de um romance com um jogador famoso, sem mencionar nomes. A confirmação veio logo em seguida, quando Polidoro, em declarações ao jornalista Leo Dias, reconheceu o relacionamento: "Cara, vi o que tu publicou lá. Não tem muito o que falar. A Pabllo , adoro ela, minha amiga, muito gostosa para deixar passar, né?".

No entanto, a exposição do affair trouxe consigo uma enxurrada de comentários preconceituosos nas últimas postagens do jogador no Instagram. "Tinha que ser da base do São Paulo mesmo para gostar de linguiça", alfinetou um usuário. Outro comentário sugeriu que "todo o cuidado está sendo pouco", insinuando a necessidade de discrição. Um terceiro comentário irônico apontou para o estereótipo, mencionando que "ele faz aula de balé, mas diz que luta karatê".

VEJA MAIS

Mas quem é Polidoro Junior?

O zagueiro, de 27 anos, ganhou notoriedade não apenas por suas habilidades dentro de campo, mas também por seus relacionamentos midiáticos. Antes de seu envolvimento com Pabllo Vittar, ele foi conhecido por seu namoro com a ex-participante de "A Fazenda", Jojo Todynho. Atualmente, o atleta defende as cores do time US Ivry, na França.

Além disso, Polidoro, que tem passagem pela base do São Paulo, já esteve envolvido com outras personalidades famosas, incluindo a ex-BBB Karol Conká.