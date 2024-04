Saiba quem é o jogador de futebol com quem Pabllo Vittar teve um romance; vídeo

Durante sua participação no programa “Sabadou com Virginia Fonseca”, no SBT, na noite de sábado (20/04), Pabllo Vittar revelou ter tido um breve romance com um jogador de futebol. Após uma investigação do portal LeoDias, foi revelada a identidade do atleta misterioso.

Trata-se do zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos, formado nas categorias de base do São Paulo, que também teve passagens por clubes do interior paulista. Além disso, ele teve uma carreira no futebol europeu, atuando por equipes em Portugal e na Grécia, antes de retornar ao Brasil no final de 2020 e assinar com o São Caetano-SP. Atualmente, o jogador defende o US Ivry, na França.

Em 2023, Polidoro Jr. esteve envolvido em uma polêmica ao ser acusado de participar de um esquema de manipulação no futebol brasileiro. Na época, prints de uma suposta conversa do atleta sobre manipulação de jogos foram divulgados.

