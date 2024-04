Jogador confirma relacionamento com Pabllo Vittar: 'Muito gostosa pra deixar passar'

O jogador de futebol Polidoro Júnior confirmou seu envolvimento com Pabllo Vittar e revelou manter um relacionamento com a cantora. Durante uma entrevista no programa "Sabadou", de Virginia Fonseca no SBT, a artista mencionou o caso sem citar nomes.

Após o Portal Leo Dias divulgar o nome do jogador como possível affair da cantora, ele confirmou o relacionamento. “Não tem muito o que falar, a Pabllo, eu adoro ela. É muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, disse o atleta.

Enquanto isso, a cantora optou por manter o mistério em relação ao seu relacionamento. "Ai, pessoal, não posso revelar. Ele é um jogador de futebol", disse quando questionada sobre o homem mais famoso com quem já se relacionou.

Ela também afirmou que não revelaria em qual time ele joga, para não facilitar a identificação. No entanto, deu uma pista: "Ele é mais alto do que eu".

Polidoro, zagueiro de 27 anos, ganhou destaque por seu namoro com a ex-participante de "A Fazenda" Jojo Todynho. Atuando pelo time US Ivry, na França, o jogador também teve um relacionamento com Karol Conká.