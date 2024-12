Quem é James Gunn? Conheça o diretor de 'Superman' e o que se sabe sobre o filme

O norte-americano James Gunn, de 58 anos, é o diretor do filme “Superman”. Atualmente responsável pelo primeiro longa do novo Universo DC (DCU - DC Universe), o cineasta já esteve à frente de filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU - Marvel Cinematic Universe). Gunn, que também é roteirista, já foi indicado a 19 premiações e venceu 16 delas.

VEJA MAIS

Entre os filmes dirigidos pelo cineasta está “Guardiões da Galáxia” (2014), “Guardiões da Galáxia Vol. 2” (2017), “Guardiões da Galáxia Vol. 3” (2023),“Super” (2010), “O Esquadrão Suicida” (2021) e “Para Maiores” (2013). James Gunn foi roteirista dos longas “Scooby-Doo” (2022) e “Scooby-Doo 2” (2004). Nesse ano, o cineasta se tornou co-presidente da DC Studios.

Nascido em St. Louis, no estado do Missouri, James Gunn é casado com Jennifer Holland desde 2022. Entre 2000 e 2008, o diretor foi casado com Jenna Fischer, atriz que deu vida a Pam Beesly na série "The Office" (2005-2013).

Confira abaixo o que se sabe sobre “Superman”, que estreia em 2025!