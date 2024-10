Dublador de ‘O Rei Leão’ é escolhido como novo Lanterna Verde da DC

O ator Aaron Pierre, conhecido por dar voz a Mufasa na versão de 2019 do clássico ‘O Rei Leão’, da Disney, foi escolhido para viver John Stewart, o Lanterna Verde, no novo universo cinematográfico da DC Comics. A notícia foi confirmada pelo responsável pela nova fase da DCU, James Gunn, nesta quarta-feira (9), através de suas redes sociais.

"Bem-vindo à DC, Aaron Pierre. Depois de uma longa e cansativa série de audições, tenho certeza absoluta de que encontramos um John Stewart incrível", escreveu Gunn em publicação no Instagram.

Aaron vai estrear como o personagem ao lado de Kyle Chandler, que fará Hal Jordan, na série ‘Lanternas', que acompanhará os dois persongens mais famosos a assumir o manto de Lantena Verde. A produção irá ao ar no canal HBO e no streaming Max e ainda não tem data de estreia confirmada.

VEJA MAIS



Além do trabalho como dublador, Pierre ganhou destaque ao participar do filme de ação Rebel Ridge, da Netflix, que conquistou mais de 94% de aprovação da crítica do Rotten Tomatoes em sua estreia.

Segundo o Hollywood Reporter, Pierre estava disputando o papel do super-herói com o ator Stephan James, estrela do longa ‘Se a Rua Beale Falasse’.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)