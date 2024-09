"Batman Day': filmes do super-herói da DC voltam aos cinemas por tempo limitado; saiba mais

Para celebrar o "Batman day", no próximo dia 21 de setembro, os cinemas brasileiros selecionados retornarão com a exibição dos filmes do famoso super-herói da DC por tempo limitado. Os longas-metragem "Batman" (1989) e "The Batman" (2022) estarão nas grandes telas entre os dias 19 e 25 de setembro, como forma de presentear os fãs do Cavaleiro das Trevas. Para comprar o ingresso, acesse o Ingresso.com e verifique a programação da sua cidade.

Filmes

Dirigido por Tim Burton, "Batman" (1989) fez mais de 400 milhões de dólares em bilheteiras ao redor do mundo. Michael Keaton interpreta o lendário Bruce Wayne, enquanto Jack Nicholson dá vida ao Coringa.

Com uma atmosfera ainda mais sombria e realista, "The Batman" (2022) é estrelado por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright. Sob a direção de Matt Reeves, o filme oferece uma visão mais crua e realista de Gotham City.

Serviço

Filmes: Batman e The Batman

Dias: 19 a 25 de setembro

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)