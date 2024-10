Jenna Fischer, de 'The Office', revela diagnóstico de câncer de mama

A atriz Jenna Fischer, conhecida por interpretar a personagem Pam Beesly na série de comédia “The Office”, usou suas redes sociais para compartilhar o diagnóstico de câncer de mama. Aos 50 anos, a atriz foi diagnosticada com a doença no final do ano passado e aproveitou a campanha do Outubro Rosa para conscientizar seus fãs e seguidores.

"Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Nunca pensei que faria um anúncio como este, mas aqui estamos nós. Em dezembro passado, fui diagnosticada com Câncer de Mama Triplo Positivo em Estágio 1", explicou Jenna que, após meses de tratamento, já está livre da doença.

"Depois de completar a cirurgia, quimioterapia e radiação estou agora livre do câncer", disse Jenna Fischer.

Ela também detalhou sua jornada de saúde, explicando que tomou a decisão de compartilhar sua história por duas razões principais. "Primeiro, estou pronta para me desfazer das perucas", brincou Fischer. "Segundo, quero ressaltar a importância de fazer exames anuais de mamografia."

A atriz explicou que o tumor era tão pequeno que não pôde ser detectado em um exame físico, mas foi descoberto graças à mamografia. "Se eu tivesse esperado mais seis meses, as coisas poderiam ter ficado complicadas e o câncer poderia ter se espalhado", alertou.

Ela decidiu realizar sua mamografia após ver outras mulheres compartilhando suas experiências nas redes sociais, o que acabou sendo fundamental para sua descoberta precoce.

"Fico feliz em dizer que fui recentemente examinado novamente e que os tratamentos funcionaram. Estou livre do câncer. Continuarei o tratamento para me ajudar a continuar assim. Novamente, não pule sua mamografia. Aprenda com Pam e suas Pam Pams. Michael Scott estava certo. Façam uma avaliação, senhoras", completou.

Nos comentários, colegas de elenco de The Office deixaram mensagens em apoio a Jenna. "Eu te amo e estou tão orgulhosa por você compartilhar", escreveu a atriz Angela Kinsey, que interpretava Angela Martin na série.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)