Ator da série 'The Office', Ewen MacIntosh, morre aos 50 anos

O ator Ewen MacIntosh, mais conhecido por interpretar Keith Bishop no seriado The Office, morreu aos 50 anos. A informação foi confirmada pelo criador do seriado, Ricky Gervais, no Twitter, sem citar a causa da morte, nesta quarta-feira (21).

"Uma notícia extremamente triste. O muito engraçado e muito gentil Ewen McIntosh, conhecido por muitos como o Grande Keith de The Office, faleceu. Ele era um original absoluto. Descanse em paz", escreveu Gervais.

Descrito como "ícone da comédia" pela mídia do Reino Unido, o ator deu vida ao personagem excêntrico na versão britânica do clássico sitcom cômico estrelado por Ricky Gervais.

Em The Office, Ewen MacIntosh interpretou um contador inexpressivo. Entre suas cenas mais icônicas, estão o momento em que ele descreveu como "eczema" sua maior fraqueza, durante uma avaliação da equipe, e o episódio em que come um ovo escocês.