Ator de ‘The Office’ estrela curta-metragem brasileiro

Leslie David Baker, mais conhecido como o Stanley da série norte-americana ‘The Office’, esteve no Brasil durante o Carnaval para participar de um curta-metragem. Divulgado na segunda-feira (19), a campanha explora a vida do ator no país, destacando a facilidade e praticidade de gerenciar finanças.

VEJA MAIS

O filme “Planos no Papel”, do Nubank, acompanha Leslie, agora aposentado e encantado pelo Brasil, enfrentando o desafio de reestruturar suas finanças em um novo país. Na web, os fãs da série vibraram com a participação do astro.

“Não acredito que a Nubank fez uma propaganda com o Stanley de The Office falando em português!”, disse uma internauta. “Muitos brasileiros amam The Office e amam o Stanley também, é simplesmente genial!”, completou outro perfil. Assista o curta-metragem abaixo:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)