Vacina contra câncer de mama é testada pela primeira vez em paciente voluntária

O UPMC (Centro Médico da Universidade de Pittsburgh) anunciou na última quinta-feira (20/06) que completou o ensaio clínico de uma vacina contra o câncer de mama na primeira paciente voluntária. Maria Kitay, de 67 anos, foi a primeira mulher a fazer o ciclo inteiro de um imunizante contra a doença. Portadora de carcinoma ductal in situ, ela está no estágio zero da doença. Em entrevista a jornalistas de diversos veículos do País, a presidente da UPMC, Elizabeth Wild, declarou: "Hoje, mais de 30 anos de pesquisa nos levaram ao primeiro ensaio clínico de uma vacina deste tipo, que pode ter um impacto significativo no diagnóstico do câncer."

VEJA MAIS

Maria Kitay recebeu três doses da vacina ao longo de 10 semanas. A terceira dose foi administrada na manhã de quinta-feira, momentos antes da entrevista coletiva. No próximo ensaio clínico, aproximadamente 50 mulheres como Maria aprovaram o uso da substância para avaliar a resposta imunológica que poderia auxiliar na prevenção de futuros cânceres. A vacina foi desenvolvida pela Universidade de Pittsburgh e pela imunologista do UPMC Hillman Cancer Center, doutora Oliveira Finn.

A expectativa da médica é de que muito mais mulheres se inscrevam como voluntárias no ensaio, que ela define como "uma forma inovadora" de abordar um diagnóstico de câncer da mama, especialmente um pré-cancerígeno. "Nosso objetivo a longo prazo é prevenir o câncer, e os participantes deste ensaio nos ajudarão significativamente", declarou.

A Dra. Emília Diego, oncologista cirúrgica de mama da Magee-Womens, destacou que este é um dos poucos testes que realmente visa desenvolver uma vacina para pessoas em estágios pré-invasivos de câncer. “Nossa esperança é que esta vacina seja um recurso para pessoas que nem mesmo câncer têm”, afirmou