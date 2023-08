Quando será lançada a 4ª temporada de 'Impuros'? Veja onde assistir à série

A quarta temporada da série "Impuros" chegou à plataforma de streaming Star+ nesta quarta-feira (30). Com cenas gravadas em Montevidéu (Uruguai), e no Rio de Janeiro, o seriado de ação virou sucesso no país e no mundo e recebeu indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator por dois anos consecutivos com o protagonista Raphael Logam.

Estrelada por Raphael Logam e Rui Ricardo Diaz, Impuros se passa nos anos 90 e aborda a vida de um jovem que sonha em fazer parte do mundo dos negócios. Durante sua jornada, ele acaba se envolvendo com grandes organizações criminosas do Rio de Janeiro e vê sua vida mudar completamente.

A disputa pelo controle do tráfico está ainda mais perigosa e acirrada na 4ª temporada. Evandro enfrenta sérios problemas em casa e, ao mesmo tempo, entra em guerra contra a máfia do Jogo do Bicho, e acaba quase perdendo a própria vida por isso. Veja o trailer:

Criada em 2018 por Alexandre Fraga, Impuros traz no elenco da nova temporada os atores Silvia Buarque, Jonathan Haagensen, Gabriel Godoy, Silvio Guindane, Bruno Gissoni e a rapper MC Carol.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)