Com nova temporada, série 'Impuros' retorna após dois anos e tem vídeo com Bruna Marquezine

A 4ª temporada da série "Impuros" já tem data para entrar no catálogo da plataforma Star+. No próximo o dia 30 de agosto ela chega ao streaming.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo, onde os antigos e novos nomes da Star+ mostram essa expectativa. Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine ironizam o atraso da produção e demonstram ansiedade pelos novos episódios.

A trama é ambientada nos anos a1990 mostra a escalada da vida do Evandro do Dendê (Raphael Logam, indicado duas vezes ao Emmy Internacional pelo papel) ao comando do narcotráfico do Rio. Em sua ascensão, ele vive uma relação de gato e rato com o obcecado policial Morello (Rui Ricardo Diaz). O elenco fixo conta também João Victor Silva ("Verdades Secretas"), Cyria Coentro ("Os Dias Eram Assim") e Leandro Firmino ("Cidade de Deus").

Vale apontar que a produção já gravou sua 5ª temporada, que deve encerrar a história.

