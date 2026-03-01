Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Pré-venda para reexibição de ‘Crepúsculo’ inicia; veja quando e onde assistir em Belém

O filme retorna aos cinemas em março, 18 anos após o lançamento

Lívia Ximenes
fonte

O primeiro filme da saga foi lançado em 2008 (Divulgação)

O filme “Crepúsculo” retorna aos cinemas em março após 18 anos. A produção é adaptada da saga de livros homônima escrita por Stephenie Meyer e estrelada por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. A pré-venda de ingressos iniciou nesse domingo (1). Veja abaixo quando e onde assistir em Belém do Pará.

VEJA MAIS

image Alunos de escola de Castanhal viralizam ao recriar cena de ‘Crepúsculo’
Os estudantes do 3º ano do Ensino Médio fizeram uma referência à saga, relacionando aos dias nublados

image 'Crepúsculo' será exibido nos cinemas brasileiros; descubra quando
A saga Crepúsculo conta com quatro livros, adaptados em cinco filmes, já que o último, foi dividido em duas partes.

image Campanha de adoção nomeia filhotes como personagens de ‘Crepúsculo’: ‘O começo de um amor eterno’
O Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), deu aos cachorros os nomes de Bella, Edward, Jacob e Jasper

Quando “Crepúsculo” volta aos cinemas?

No Brasil, o filme “Crepúsculo” retorna aos cinemas para reexibição no dia 19 de março.

Onde assistir “Crepúsculo” em Belém do Pará?

O filme “Crepúsculo” estará disponível para reexibição em Belém do Pará nos cinemas Cinépolis, nos shoppings Boulevard e Parque, conforme informação disponível no site Ingresso.com nesse domingo (1).

Sessões de “Crepúsculo” em Belém do Pará

As sessões da reexibição do filme “Crepúsculo”, em Belém do Pará, que já estão com pré-venda aberta são dos cinemas Cinépolis.

19/03, quinta-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

20/03, sexta-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

21/03, sábado

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

22/03, domingo

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

23/03, segunda-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

24/03, terça-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

25/03, quarta-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

  • Dublado: 15h e 17h45
  • Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

  • Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Crepúsculo

reexibição

Cinema
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPERAÇÃO

Após desmaio, Ivete Sangalo revela que fará cirurgia neste domingo (1º)

Cantora não informou o motivo do procedimento; dias atrás, ela desmaiou em casa e sofreu ferimento no rosto

01.03.26 15h05

'TE MANCA'

VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'

Interação entre os participantes movimentou a tarde deste domingo (1º); sister chamou ator de ‘papito’ durante conversa na área externa

01.03.26 15h16

LUTO

Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

28.02.26 12h27

ANTES X DEPOIS

30 anos de Mamonas Assassinas: veja como está a musa de ‘Pelados em Santos’ hoje em dia

Três décadas após sucesso dos Mamonas Assassinas, atriz e radialista relembra bastidores do clipe que marcou os anos 1990

01.03.26 16h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda