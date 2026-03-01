Pré-venda para reexibição de ‘Crepúsculo’ inicia; veja quando e onde assistir em Belém
O filme retorna aos cinemas em março, 18 anos após o lançamento
O filme “Crepúsculo” retorna aos cinemas em março após 18 anos. A produção é adaptada da saga de livros homônima escrita por Stephenie Meyer e estrelada por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. A pré-venda de ingressos iniciou nesse domingo (1). Veja abaixo quando e onde assistir em Belém do Pará.
Quando “Crepúsculo” volta aos cinemas?
No Brasil, o filme “Crepúsculo” retorna aos cinemas para reexibição no dia 19 de março.
Onde assistir “Crepúsculo” em Belém do Pará?
O filme “Crepúsculo” estará disponível para reexibição em Belém do Pará nos cinemas Cinépolis, nos shoppings Boulevard e Parque, conforme informação disponível no site Ingresso.com nesse domingo (1).
Sessões de “Crepúsculo” em Belém do Pará
As sessões da reexibição do filme “Crepúsculo”, em Belém do Pará, que já estão com pré-venda aberta são dos cinemas Cinépolis.
19/03, quinta-feira
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
20/03, sexta-feira
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
21/03, sábado
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
22/03, domingo
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
23/03, segunda-feira
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
24/03, terça-feira
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
25/03, quarta-feira
Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)
- Dublado: 15h e 17h45
- Legendado: 20h30
Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)
- Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30
