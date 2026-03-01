Pré-venda para reexibição de ‘Crepúsculo’ inicia; veja quando e onde assistir em Belém

O filme “Crepúsculo” retorna aos cinemas em março após 18 anos. A produção é adaptada da saga de livros homônima escrita por Stephenie Meyer e estrelada por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. A pré-venda de ingressos iniciou nesse domingo (1). Veja abaixo quando e onde assistir em Belém do Pará.

Quando “Crepúsculo” volta aos cinemas?

No Brasil, o filme “Crepúsculo” retorna aos cinemas para reexibição no dia 19 de março.

Onde assistir “Crepúsculo” em Belém do Pará?

O filme “Crepúsculo” estará disponível para reexibição em Belém do Pará nos cinemas Cinépolis, nos shoppings Boulevard e Parque, conforme informação disponível no site Ingresso.com nesse domingo (1).

Sessões de “Crepúsculo” em Belém do Pará

As sessões da reexibição do filme “Crepúsculo”, em Belém do Pará, que já estão com pré-venda aberta são dos cinemas Cinépolis.

19/03, quinta-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

20/03, sexta-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

21/03, sábado

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

22/03, domingo

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

23/03, segunda-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

24/03, terça-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30

25/03, quarta-feira

Boulevard Shopping (Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto)

Dublado: 15h e 17h45

Legendado: 20h30

Parque Shopping (Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Dublado: 14h30, 17h30 e 20h30