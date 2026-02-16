Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alunos de escola de Castanhal viralizam ao recriar cena de ‘Crepúsculo’

Os estudantes do 3º ano do Ensino Médio fizeram uma referência à saga, relacionando aos dias nublados

Lívia Ximenes
fonte

Um dos estudantes imitou a personagem Alice (Ashley Greene) do filme "Crepúsculo" (Reprodução)

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Maria Pia dos Santos Amaral, de Castanhal, no Pará, viralizaram no Instagram com a recriação de uma cena do filme “Crepúsculo”. A referência foi à clássica cena do jogo de baseball durante o tempo fechado. Os estudantes relacionaram o longa aos dias nublados na cidade.

VEJA MAIS

image 'Crepúsculo' será exibido nos cinemas brasileiros; descubra quando
A saga Crepúsculo conta com quatro livros, adaptados em cinco filmes, já que o último, foi dividido em duas partes.

image Kristen Stewart surpreende com resposta sobre um possível remake de 'Crepúsculo': 'Adoraria'
A atriz contracenou com Robert Pattinson e Taylor Lautner nos filmes que marcaram uma geração.

image Casa de Bella em Crepúsculo recebe fãs para hospedagem

“Pov: ‘quando começa a ficar um pouco nublado’”, escreveram no vídeo. A sigla “pov” vem do inglês “point of a view” e, em tradução livre, significa “ponto de vista”. Para a trilha sonora, eles escolheram a mesma música que toca na produção — “Supermassive Black Hole”, da banda Muse.

A publicação já possui mais de 3,7 milhões de visualizações e 430 mil curtidas, além de mais de 1,4 mil comentários. Nos comentários, internautas se divertiram com a criatividade. “Ficou tão satisfatório ver a menina correndo”, disse um usuário. “Esse vídeo atestou duas coisas: flexibilidade boa é que essa calça tem o tecido bem resistente”, brincou outro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alunos de castanhal

Crepúsculo

Viralizou
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUE TAL?

VÍDEO: Dummies do BBB aparecem em bloco tradicional de Vigia

Dupla circula com balde do ‘Sincerão’ e interagiu com público durante cortejo

16.02.26 18h13

DESPEDIDA

Helder Barbalho lamenta morte do sambista Meia-Dia da Imperatriz: 'Fica o legado'

Artista paraense morreu aos 55 anos, em Macapá

16.02.26 14h26

FAMOSOS

Mãe de Rafa Vitti publica fotos sensuais após emagrecer: 'Não tolero estigmas'

Valéria Alencar perde 6 kg em seis semanas e compartilhou resultado nas redes sociais

16.02.26 14h12

ESPECULAÇÕES

Marvvila se pronuncia sobre 'suposto' affair com Diogo Nogueira

Boatos surgiram após contratação para camarote de escola ligada ao sambista

16.02.26 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

CELEBRIDADES

Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'

Influenciadora retornou ao Carnaval como musa da Porto da Pedra

16.02.26 11h04

CELEBRIDADES

Ator Allan Souza Lima critica coluna jornalística sobre Virgínia Fonseca: ‘Coisa horrenda’

A publicação, feita pela revista Veja, é assinada por Valmir Moratelli, que entrevistou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio, Gabriel David

16.02.26 19h10

FIM DO RELACIONAMENTO!

Sophie Charlotte anuncia fim do namoro com Xamã

Atriz chegou a camarote no 1º dia do Carnaval do Rio e confirmou que está solteira

16.02.26 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda