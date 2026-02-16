Alunos de escola de Castanhal viralizam ao recriar cena de ‘Crepúsculo’

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Maria Pia dos Santos Amaral, de Castanhal, no Pará, viralizaram no Instagram com a recriação de uma cena do filme “Crepúsculo”. A referência foi à clássica cena do jogo de baseball durante o tempo fechado. Os estudantes relacionaram o longa aos dias nublados na cidade.

“Pov: ‘quando começa a ficar um pouco nublado’”, escreveram no vídeo. A sigla “pov” vem do inglês “point of a view” e, em tradução livre, significa “ponto de vista”. Para a trilha sonora, eles escolheram a mesma música que toca na produção — “Supermassive Black Hole”, da banda Muse.

A publicação já possui mais de 3,7 milhões de visualizações e 430 mil curtidas, além de mais de 1,4 mil comentários. Nos comentários, internautas se divertiram com a criatividade. “Ficou tão satisfatório ver a menina correndo”, disse um usuário. “Esse vídeo atestou duas coisas: flexibilidade boa é que essa calça tem o tecido bem resistente”, brincou outro.