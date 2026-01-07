Capa Jornal Amazônia
Kristen Stewart surpreende com resposta sobre um possível remake de 'Crepúsculo': 'Adoraria'

A atriz contracenou com Robert Pattinson e Taylor Lautner nos filmes que marcaram uma geração.

Estadão Conteúdo
fonte

Bella Swan (Kristen Stewart) e Edward Cullen (Robert Pattinson), em "Crepúsculo" (Divulgação)

Quase 15 anos após o fim de Crepúsculo, franquia que lançou Kristen Stewart ao estrelato, a atriz contempla a possibilidade de trabalhar em um remake - agora como diretora. Durante o Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, nos Estados Unidos, ela afirmou que "adoraria" comandar uma nova versão da trama.

"Imagine se tivéssemos um orçamento enorme e muito amor e apoio dos fãs. Eu adoraria readaptar. Sim, claro, eu faço o remake. Eu vou fazer! Estou comprometida!", disse a atriz ao Entertainment Tonight.

Stewart estreou na direção com A Cronologia da Água, uma adaptação do livro autobiográfico de Lidia Yuknavitch. O filme, exibido pela primeira vez no Festival de Cannes em 2025, chega aos cinemas brasileiros em 5 de fevereiro.

Apesar do entusiasmo com uma possível releitura, a intérprete de Bella Swan na saga vampiresca elogiou Catherine Hardwicke e Chris Weitz, dois dos diretores responsáveis pelos filmes originais.

"Olha, eu adoro o que a Catherine fez. Adoro o que o Chrisfez. Adoro o que todos os diretores fizeram com os filmes. Mas eles eram tão autênticos, excêntricos, meio esquisitos, e tão presentes naquele momento em que ainda não sabiam bem o que eram, antes de estourarem", avaliou Kristen.



Adaptada dos livros de Stephenie Meyer, a franquia rendeu cinco volumes no cinema: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer - Parte 1 (2011) e Amanhecer - Parte 2 (2012).

A saga arrecadou mais de US$ 3 bilhões nas bilheterias mundiais.

Cultura
